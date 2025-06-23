"Цю й*бану війну треба завершувати": відомий український актор потрапив у гучний скандал

Відомий український актор Артемій Єгоров потрапив у гучний скандал. Він заявив, що втомився від війни, через що отримав величезну дозу критики від людей та колег-акторів, які сьогодні служать на фронті.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на телеграм-канал журналістки Аліни Доротюк. У матеріалі розповідаємо, що написав Артемій та як відреагували українські захисники.

Радимо 3 найатмосферніші українські фільми, які треба подивитись у ніч на Івана Купала

Артемій Єгоров втрапив у гучний скандал: що сталося

Артемій Єгоров зробив допис в інстаграмі, де заявив, що втомився від війни та вважає, що її треба завершувати.

Цю йо*ану війну потрібно завершувати. Я не знаю як саме, але її потрібно зупиняти. Зараз не прийнято говорити вголос, що ти втомився. Але я – втомився. Справді. Киньте в мене камінь, якщо ви – ні,

– написав актор.

Згодом він видалив цей допис, однак Аліна Доротюк таки встигла оприлюднити його у своєму телеграм-каналі.



Публікація Артемія Єгорова / Скриншот

Журналістка засудила актора, зазначивши, що такі заяви, як його, грають на руку ворога.

Чимало акторів, які сьогодні захищають Україну на фронті, також розкритикували заяву Артемія Єгорова. Зокрема, до нього звернувся Костянтин Темляк, який є побратимом загиблого Юрія Філіпенка.

Я хочу, щоб таким людям, як Артемій Єгоров, дозволити виїхати з країни назавжди. Я кидаю в тебе камінь. Я просто не маю права не виявити своєї думки з приводу позиції людини, яку вважав колись розумною і справедливою,

– зазначив актор.

До Єгорова також звернувся Данііл Мірешкін, який також зазначив, що його скандальний допис підтримує ворожі наративи та є образливим для військових, які сьогодні боронять Україну на фронті.

Артемій – сцикло, яке виправдовує власну немічність усім, чим тільки попадається на проросійських Telegram-каналах. Тож Артемію як мінімум необхідно "виписати ляща" та змінити інфопростір, а як максимум – сходити на прийом у Службу Божу, там Артемій поділиться своїм баченням зупинки війни в голові,

– написав Мірешкін.

Чимало людей також розкритикували скандальну публікацію Артемія. До слова, актор уже зробив свою сторінку приватною, очевидно, через велику кількість обурення від українців.