Уже за лічені дні: що відомо про продовження культової франшизи "Астрал 6"

Не так давно стало відомо про прем'єру фільму "Астрал 6: За межами потойбіччя" (оригінальна назва – Insidious: Out of the Further). В українських кінотеатрах показ стартує уже 20 серпня.

За офіційною інформацією, новий фільм – це сиквел до кінокартини "Астрал: Червона двері", яка вийшла у 2023 році. Для фанів є хороша новина, що у центрі історії вже зовсім інша людина, пише 24 Канал.

"Астрал 6: За межами потойбіччя" – що відомо про нову частину франшизи?

У центрі сюжету буде самотня мати Джемма, яка може подорожувати у потойбіччя і вертатись звідти назад. Ця подія дуже зацікавила злих духів, які мають на меті одне – за допомогою жінки потрапити у реальний світ.

У ролях:

Амелія Ів;

Брендон Переа;

Мейсі Річардсон-Селлерс;

Лін Шей (єдина героїня, яка знялась у всіх попередніх п'яти частинах, хоч і померла ще у першому фільмі).

"Астрал 6: За межами потойбіччя": дивіться онлайн трейлер фільму

Усі фільми франшизи "Астрал"

"Астрал" (2010) – подружжя Джоша і Рене Ламбертів переїжджає в новий будинок, але після загадкової події їхній син Далтон впадає в кому. Згодом з’ясовується, що хлопчик не просто хворий – його свідомість опинилася в потойбічному вимірі, а його тіло намагаються захопити злі духи.

"Астрал": дивіться онлайн трейлер фільму

"Астарал: Частина 2" (2013) – після порятунку Далтона сім'я Ламбертів намагається повернутися до нормального життя, але надприродні явища не покидають їх. Джош виявляється загадковим чином пов'язаним із потойбічним світом.

"Астрал 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Астрал: Частина 3" (2015) приквел – події відбуваються до історії родини Ламбертів і розповідають про медіума Еліс Рейнер, яка після тривалої перерви погоджується допомогти дівчинці Квінн, яка намагається зв'язатися із померлою матір'ю. Однак спроба контакту відкриває шлях небезпечному демону.

"Астрал 3": дивіться онлайн трейлер фільму

"Астрал: Останній ключ" (2018) приквел – Еліс Рейнер отримує виклик від чоловіка, якого переслідує надприродна істота. Жінка виявляє, що він живе в будинку, де вона провела своє важке дитинство. Повернення туди змушує Еліс зіткнутися з власними спогадами та демоном, якого вона випадково випустила ще дитиною.

"Астрал: Останній ключ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Астрал: Червоні двері" (2023) – минуло дев'ять років після подій другої частини: Далтон уже навчається в коледжі, а Джош і його син намагаються впоратися з наслідками пережитого. Коли минуле знову починає повертатися, батько й син змушені повернутись у місце, звідки все почалось, та остаточно розібратися з тим, що ховалося за червоними дверима.

"Астрал: Червоні двері": дивіться онлайн трейлер фільму

Також не пропустіть 13-й сезон "Американської історії жахів". У цій історії знову з'являться знайомі персонажі з попередніх сезонів – і навіть Джессіка Ленґ.