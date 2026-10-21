Українка, яка знімається з Аль Пачіно, назвала 5 фільмів, які її підкорили

Поки Голлівуд штампує ремейки, сиквели та історії про супергероїв, деякі фільми 90-х досі дають фору сучасним прем'єрам. Там Бред Пітт закохується, Джулія Робертс підкорює мільйонера, а Аль Пачіно доводить, що для геніальної акторської гри спецефекти зовсім не потрібні.

Українська акторка Ася Гіллер, яка будує кар'єру в Голлівуді, поділилася з 24 Каналом п'ятьма улюбленими стрічками, які рекомендує переглянути кожному. У добірці – романтичні комедії, культова класика та фільми, до яких хочеться повертатися знову.

Хто така Ася Гіллер

Ася народилася в Києві, здобула освіту в Лондоні, а у 2024 році переїхала до США, щоб здійснити мрію про акторську кар'єру.

І, схоже, ризик себе виправдав. Українка отримала одну з головних ролей у горорі "The Him" разом із Раяном Філіппом, а також долучилася до роботи над трилером "Captivated", серед акторів якого заявлені Аль Пачіно та Кеті Голмс. Прем'єри обох стрічок ще очікуються.

"Красуня", 1990

Успішний бізнесмен Едвард випадково знайомиться з Вівіан, яка заробляє на життя секс-послугами. Він пропонує їй провести разом тиждень, але ділова домовленість поступово перетворюється на справжні почуття.

Для Асі Гіллер це найулюбленіший фільм. Саме "Красуня" зробила Джулію Робертс суперзіркою.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає 65% від критиків / 68% від глядачів. Венді Айд із The Times зазначає, що ідеальний акторський склад здатний перетворити навіть доволі просту історію на незабутнє кіно. А Даніель Сольцман називає стрічку яскравим відображенням глянцевого Голлівуду.



"Красуня": дивитись трейлер

"Безголові", 1995

Шер – багата старшокласниця з Беверлі-Гіллз, яка обожнює моду й переконана, що здатна влаштувати особисте життя всіх навколо. Щоправда, із власними почуттями все виявляється значно складніше.

Ася радить цю комедію за легкість, гумор, стильні костюми та атмосферу, після якої настрій автоматично покращується.

Що кажуть критики: Пітер Бредшоу з The Guardian захоплюється природним комедійним талантом Алісії Сільверстоун. А Метт Брансон із Film Frenzy переконаний, що сучасна інтерпретація роману Джейн Остін "Емма" чудово витримала випробування часом.



"Безголові": дивитись трейлер

"Знайомтеся, Джо Блек", 1998

До впливового бізнесмена Вільяма Перріша приходить сама Смерть, яка прийняла людську подобу привабливого молодого чоловіка. Вона пропонує угоду: трохи більше часу на життя в обмін на знайомство зі світом людей. Але навіть Смерть не застрахована від кохання. Особливо якщо її грає молодий Бред Пітт.

Ася називає цей фільм неймовірним і зізнається, що він пробирає до глибини душі.

Що кажуть критики: Девід Оппедісано з Radio Times відзначає майстерну гру Ентоні Гопкінса та неземний образ Бреда Пітта. Водночас критики Rotten Tomatoes вважають, що майже тригодинна тривалість дещо обтяжує історію.



"Знайомтеся, Джо Блек": дивитись трейлер

"Відпустка за обміном", 2006

Дві жінки з різних континентів переживають любовні невдачі й вирішують на Різдво обмінятися будинками. Здавалося б, звичайна відпустка. Але разом із новими адресами вони несподівано отримують шанс на нове кохання.

Для Асі це один із найулюбленіших фільмів усіх часів. Особливо приємно повертатися до нього під час різдвяних свят.

Що кажуть критики: Енн Коен із Refinery29 вважає, що головна цінність фільму – нагадування про необхідність знаходити час для себе. А от частина критиків називає сюжет надто передбачуваним. Хоча, погодьтеся, хто взагалі вмикає різдвяну романтичну комедію заради несподіваного фіналу?

"Відпустка за обміном": дивитись трейлер

"Запах жінки", 1992

Студент Чарлі погоджується підробити доглядальником сліпого відставного підполковника Френка Слейда. Однак замість спокійних вихідних на нього чекає несподівана подорож до Нью-Йорка.

Двоє абсолютно різних людей поступово змінюють життя одне одного. А Аль Пачіно видає таку акторську гру, що не дивно, чому саме за цю роль отримав свій перший "Оскар".

Ася називає "Запах жінки" обов'язковим до перегляду для всіх шанувальників хорошого кіно.

Що кажуть критики: Майк Мессі з Gone With The Twins захоплюється грою Аль Пачіно, зазначаючи, що актор настільки переконливий, що фактично затьмарює всіх інших персонажів. Саме ця роль принесла Пачіно його перший акторський "Оскар".

"Запах жінки": дивитись трейлер

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