Події "Аватара 4" відбуватимуться на Землі, – продюсер франшизи Джон Ландау

Після трьох пригод на Пандорі, франшиза Джеймса Кемерона "Аватар" вирушить туди, де ще ніколи не була – на Землю. Проте, варто трішки зачекати: четверта частина вийде у 2026 році.

У бесіді з Empire для березневого номера журналу за 2023 рік продюсер франшизи Джон Ландау повідомив, що "Аватар 4" переносить дію з розкішних джунглів Пандори на "вмираючу планету Небесних Людей, які використовують рідкісну мозкову рідину китів, щоб зробити себе безсмертними".

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"Аватар 4": що відомо

Перенаселеність і виснаження наших природних ресурсів ускладнюють життя. Але ми не хочемо малювати похмуру картину того, куди рухається наш світ. Фільми також про те, що ми можемо змінити курс,

– заінтригував Ландау.

Ймовірно, 4 частина називатиметься "Аватар: Вершник Тулкуна", але наразі ця назва не підтверджена. Кемерон розповідав, що вже є весь акторський склад, а також зняли частину цього фільму. Для часткової зйомки були причини – молодим акторам, які залучені у "Шляху води", потрібно було зняти частину "Аватара 4" ще до того, як виросли.

Також варто зазначити, що основні зйомки "Аватару 3" завершено, а вихід блокбастера у широкий прокат очікується 20 грудня 2024 року. Третій розділ запланованої саги з 5 фільмів познайомить глядачів із заснованими на вогні "Людьми попелу" на чолі з Варангом (якого грає Уна Чаплін з "Гри престолів"). Однак, на відміну від клану Меткаїна, ці мешканці вулканів На'аві не найгостинніші. Цікаво, що головними героями у майбутньому випуску будуть люди.

Продюсер також повідомив, що низка улюблених фанатами персонажів, таких як Мік Скорсбі (Брендан Ковелл), що полює на тулкунів, повернуться для ще важчих плавань у відкритому морі.

"Ми розглядаємо Паякана (різновид високоінтелектуального кита в "Аватарі", – 24 канал) як персонажа, а не просто як істоту, – сказав Ландау. Ми продовжимо досліджувати його відносини з Лоаком".

Нагадаємо, фільм "Аватар: Шлях води" лідирує з продажу квитків у кінотеатрах шостий вікенд поспіль. Це робить його першим фільмом, який так довго лідирує у прокаті з часів "Аватара" 2009 року, а Джеймса Кемерона – першим режисером в історії з трьома фільмами, кожен з яких заробив у прокаті понад 2 мільярди доларів.

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер