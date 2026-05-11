Названо дату прем'єри 2-го сезону серіалу "Аватар: Останній захисник"

Нарешті оголосили дату прем'єри другого сезону серіалу "Аватар: Останній захисник". Ще в грудні творці представили тизер нового сезону.

А тепер стало відомо, коли саме глядачам чекати на продовження. Про це повідомили на інстаграм-сторінці Netflix.

Рекомендуємо Фінал 2-го сезону "Парочки слідчих" спричинив фурор у мережі: чим закінчився серіал

Коли прем'єра другого сезону серіалу "Аватар: Останній захисник"?

Уже 25 червня 2026 року на стримінговій платформі Netflix відбудеться прем'єра другого сезону серіалу "Аватар: Останній захисник". На офіційній інстаграм-сторінці з'явився короткий анонс, який неабияк заінтригував прихильників.

Доля чотирьох Народів лежить на їхніх плечах,

– йдеться в публікації.

У коментарях уже видно, що українські глядачі з нетерпінням очікують на прем'єру.

Про що буде 2-й сезон серіалу?

Ще 10 грудня 2025 року вийшов тизер другого сезону, який опублікували на YouTube-каналі Netflix Ukraine. У відео показали, на чому зосередяться події нового сезону. Зокрема, сюжет розгортатиметься після перемоги команди в Північному племені води.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн тизер 2-го сезону

У тизері також з'являється Тоф у виконанні Мія Чех – майстерна магиня землі, яка приєднається до команди Аанга, Катари та Сокки й стане важливою частиною їхньої подальшої мандрівки. Вона вміє "бачити" світ через вібрації землі.

У другому сезоні творці обіцяють ще більше пригод, тож шанувальники можуть розраховувати на яскраве та динамічне продовження.

До речі, серіал "Аватар: Останній захисник" продовжили на третій сезон на платформі Netflix вже за два тижні після прем'єри першого сезону – таке рішення ухвалили на тлі його успіху. Про це повідомив сам Netflix.