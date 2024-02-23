"Аватар" уже на Netflix: як виглядають актори в реальному житті

Вчора, 22 лютого, на Netflix вийшов серіал "Аватар: Останній захисник". Зовсім юні актори втілили персонажів культової довгоочікуваної історії.

Дивіться фото, який вигляд мають актори у серіалі та в реальному житті. Декого із них просто не впізнати!

Рекомендуємо По іншу сторону спорту: фільми і серіали про легенд футболу, які варто переглянути кожному

Фотопорівняння акторів у серіалі та в житті

Гордон Корм'є – роль Аанга

Корм'є виріс у Ванкувері та захопився акторською майстерністю. Він здобув популярність завдяки участі в канадському мультсеріалі. Свій дебют в акторській сфері він зробив у телесеріалі "Отримати коротуна", де зіграв роль Гватемальського їжака. Також відомий своєю участю у фільмі "Загублені у космосі".

У серпні 2021 року його обрали для головної ролі Аанґа в телесеріалі "Аватар: Останній захисник" від Netflix, який є рімейком однойменного мультсеріалу. Зараз актору всього 14 років.



Гордон Корм'є у житті та серіалі / Колаж Кіно 24

К'явентіо – роль Катари

Ця акторка також ще досить молода, але на її рахунку чимало стрічок, у яких пощастило зніматись. Серед них: "Разерфорд- Фоллз", "Бінс", "Енн" та інші.

До речі, усі ці фільми мають високі оцінки по рейтингах. На цю мить юній зірці всього 17 роців. У "Аватарі" вона зіграла роль Катари, якій підвладна сила Води.

Йен Оуслі – роль Сокки

Іен Оуслі – американський актор. У серіалі "Аватар" від Netflix він виконав роль Сокки. У дитинстві, надивившись "Черепашок Ніндзя" та "Аватар", намагався повторити трюки з улюблених мультфільмів. У 2016 році він кілька разів входив до десятки найкращих спортсменів світу і став найкращим у світі у спарингу зі зброєю.

У 13 років Іен Оуслі вирішив зайнятися акторською професією, де йому стали в пригоді навички боротьби. Він займався з викладачами, перш ніж переїхати до Лос-Анджелеса. До того, як він отримати роль Сокки, він зіграв епізодичні ролі в серіалах "Дитинство Шелдона" та "13 причин чому".

Даллас Лью – роль Зуко

Даллас Лью у серіалі від Netflix виконав роль Зуко. Завдяки своїм унікальним навичкам спортивного карате його обрали на роль юного Дзіна Кадзама у фільмі "Теккен". У 2013 році він виконав роль юного Саб-Зіро у серіалі "Смертельна битва: Спадщина".

Акторська гра настільки захопила Далласа Лю, що вирішив продовжити зніматися. На момент початку зйомок у серіалі "Аватар: Останній захисник", на рахунку молодого актора були ролі більш ніж у десяти фільмах та серіалах.

"Аватар: Останній захисник": про що сюжет

Серіал розповідає історію юного Аанґа, який прокидається у виснаженому війною світі. Разом із новими друзями, Соккою і Катарою, він вирушає у неймовірну подорож, щоб реалізувати своє призначення – стати наступним Аватаром.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу