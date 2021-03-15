"Аватар" знову став лідером за касовими зборами, обігнавши "Месники: Завершення"

Фільм "Аватар" вийшов у 2009 році й 10 років був лідером за касовими зборами, поки у 2019 році не вийшли "Месники: Завершення". У 2021 році "Аватар" знову повернувся на першу сходинку.

Завдяки повторному показу в Китаї, стрічка Джеймса Кемерона "Аватар" обігнала "Месники: Завершення", тим самим знову посівши перше місце у рейтингу найприбутковіших фільмів.

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Завдяки глядачам з Китаю "Аватар" заробив ще 8,9 мільйона доларів. В цілому касові збори "Аватара" сягнули 2 798 579 794 долари. Натомість картина "Месники: Завершення" зібрала 2 797 501 328 доларів.

Фільм "Аватар": сюжет

У 2154 році люди проводять пошуки рідкісної корисної копалини – унобтаніуму. Корпорація RDA відправляється досліджувати планету Пандора. Її мешканці живуть в гармонії з природою і поклоняються Древу Життя. Джейк разом з керівником наукового проєкту Грейс відправляється на збір біоматеріалів.

Він дивом рятується від переслідування місцевого хижака і знайомиться з представницею народу На'ві. Вона приводить його у свій клан, який приймає Джейка у своє суспільство. Але справжні проблеми лише починаються. Адже Джейк – представник агресорів. І за ним постійно слідкують.

Фільм "Аватар": дивіться трейлер

До слова, прем'єра другої частини "Аватар" запланована на грудень 2022 року.