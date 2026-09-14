Головний красунчик кінця 90-х: як через майже 30 років виглядає Енджел із "Баффі"

Наприкінці 90-х достатньо було загадково подивитися з-під брів, одягнути чорний плащ і повідомити, що тобі приблизно 250 років, – і половина глядачок уже була закохана. Приблизно так у житті мільйонів фанатів "Баффі – переможниці вампірів" з'явився Енджел у виконанні Девіда Бореаназа.

Від прем'єри серіалу минуло майже 30 років, тож виникає цілком логічне запитання: що сталося з головним телевампіром нашої юності та як він виглядає зараз. 24 Канал розповідає, куди після "Баффі" привела кар'єра Девіда Бореаназа і чим 57-річний актор займається сьогодні.

Роль, яка змінила все

Коли 1997 року Бореаназ з'явився в "Баффі", великою зіркою він точно не був. До цього актор мав лише кілька невеликих робіт, зокрема епізод у серіалі "Одружені… та з дітьми". Але роль вампіра Енджела, який отримав душу та закохався у Баффі Саммерс, швидко змінила ситуацію.

Енджел настільки сподобався глядачам, що персонажу дали власний серіал. "Енджел" виходив з 1999 до 2004 року і протримався п'ять сезонів.

Вампір пішов працювати у ФБР



Девід Бореаназ / Фото Інстаграм зірки



Практично одразу після завершення «Енджела» актор отримав роль агента Сілі Бута в серіалі "Кістки". Проєкт стартував 2005 року й протримався цілих 12 сезонів – до 2017-го. Бореаназ зіграв у ньому разом з Емілі Дешанель.

Після цього він знову надовго прописався на телебаченні – цього разу в образі Джейсона Гейза у військовій драмі "Спецпризначенці". Серіал виходив із 2017 до 2024 року, а Бореаназ не лише виконував головну роль, а й режисував окремі епізоди.

Як Девід Бореаназ виглядає зараз

16 травня 2026 року акторові виповнилося 57 років. Звісно, від того юного блідого вампіра з ідеально вкладеним волоссям залишилася хіба що впізнавана усмішка та погляд.



Девід Бореаназ / Фото Інстаграм зірки



Актор підтримує активність у соцмережах і після завершення серіалу "Спецпризначенці" продовжує з'являтися на публічних заходах та зустрічах із фанатами.

У 2026 році повідомлялося, що Бореаназ отримав головну роль у новій телевізійній версії "Дос’є детектива Рокфорда", де також виступить продюсером.

А що з особистим життям

У особистому житті Девід Бореаназ теж давно не самотній. З 2001 року він одружений з акторкою та моделлю Джеймі Бергман, у подружжя двоє дітей – син Джейден і донька Белла.

Щоправда, без голлівудської драми не обійшлося: у 2010 році актор публічно визнав подружню зраду, однак пара вирішила зберегти шлюб.

Раніше ми вже розповідали як виглядає інша зірка серіалу "Баффі – винищувачка вампірів".