"Усім дітям 1990-х точно зайде": як глядачі реагують на рожевий фільм "Барбі"

20 липня в кінотеатрах України вийшов найрожевіший і довгоочікуваний фільм "Барбі". Марго Роббі виконала роль ляльки, яка потрапляє в реальний світ і намагається з ним розібратися.

Раян Гослінг ідеально увійшов в образ Кена, який у сучасному світі дізнається про патріархат та хоче здійснити державний переворот у Барбіленді. Як "Барбі" оцінили перші глядачі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Після перегляду Барбі ваше життя стане іншим

Безперечно, родзинкою цього фільму є акторський склад. І це не могли не помітити глядачі. Вони вважають гру Роббі бездоганною, яка "дійсно схожа" на версію "стереотипної" Барбі. Цікаво також спостерігати за тим, як акторці доводилося "тримати себе в руках", щоб не показати зайвих емоцій.

"Барбі" руйнує всі очікування, – пишуть у мережі. – Він веселий, божевільний, несподівано емоційний, але, що найважливіше, фільм, що визначає покоління для багатьох! Роббі, як завжди, чудова, а Раян Гослінг, Кен, настільки привабливий, що навіть тяжко було це уявити!".

І, справді, Для Гослінга ця роль стала екстраординарною. З образу альфа-самця до образу пляжного мачо, який багато жартує і дуркує. "Ймовірно, це найдивніший голлівудський блокбастер, який ви побачите цього року", – переконують глядачі.

Крім цього, у фільмі "Барбі" яскраво висміюють сексизм, гендерні стереотипи, мізогінію, а також традиційні моделі патріархату та матріархату. "Після перегляду Барбі ваше життя стане іншим", – наголошують у мережі.

Більше вражень від глядачів:

"Це чудова комедійна пригода Ґрети Гервіг підкріплена бездоганною грою Роббі та Гослінга, першокласним акторським складом і дотепним сценарієм";

"Пішла на Барбі! У це вау з перших хвилин. Всім дітям 1990-х точно зайде. Це найбільш омріяна лялька була. Але фільм розповідає про те, як вона змінила наше покоління, і, як на мене, і всі дівчатка почали розуміти, що ми всі можемо бути якими захочемо, а не тільки бавитися в доньки-матері";

"Мені дуже сподобався – смішний, актуальний, динамічний. графіка, звісно, пластикова, бо це фільм про ляльковий світ";

"Дівчата, це сила, жіноча сила, феміністичний бойовий клич, загорнутий у рожевий бант, сповнений справжньої любові. Це світ Барбі, і ви повинні бути в ньому".

Зрозуміло, що більш коментарів схвальні. Проте деякі глядачі критикують сюжет, називають його затягнутим та банальним.

Зйомки фільму "Барбі" розпочалися у березні 2022 року в Лос-Анджелесі. В червні того ж року папараці помітили на знімальному майданчику Марго Роббі та Раяна Гослінга, які знімали сцени на Веніс-Біч, їздячи на роликах. У липні 2022 року зйомки для деяких акторів вже завершилися.

На церемонії вручення Золотого глобусу 2023 року Марго Роббі поділилася враженнями від зйомок "Барбі", захоплюючись професіоналізмом акторського складу та культурою знімальної групи: "Я не переставала сміятися. Зйомки були сповнені гарного настрою, танців та музики".

"Барбі": дивіться трейлер