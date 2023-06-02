Немає ні стін, ні дверей: творці фільму "Барбі" розповіли, як створювали її ляльковий будинок

Вже 20 липня в Україні відбудеться довгоочікувана прем'єра нового фільму від Warner Bros. Світ вже захопила одержимість рожевим кольором, а творці стрічки діляться деталями її створення.

Зокрема розповіли про створення лялькового будинку Барбі. Його зробили за аналогією будинку від Mattel. Однак, у фільмі треба було показати абсурдність і фальш, тому режисер звернувся до досвідчених художників-постановників.

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Немає ні стін, ні дверей. Будинок мрії передбачає, що у вас ніколи не буде нічого особистого — сховатися ніде,

– зазначає Ґрета Ґервіґ.

Над створенням будинку працювали художниця-постановниця Сара Грінвуд та декораторка Кеті Спенсер. У них ніколи раніше не було Барбі, тому спеціально придбали ляльковий будиночок, щоб вивчити його.

Для знімального майданчика зменшили пропорції кімнат: "Стеля насправді розташована досить близько до голови, і потрібно всього кілька кроків, щоб перетнути кімнату. Це має дивний ефект: актори здаються великими в просторі, але загалом маленькими".

Що є в будиночку Барбі

Є гірка та басейн, але немає сходів.

На другому поверсі у вбиральні Барбі є вітрини з іграшковими коробками, на яких закріплений одяг.

У спальні поєднане безголів'я ліжка у формі мушлі, оббите оксамитом, з розшитим блискітками покривалом.

Режисерка зазначає, що, створюючи цю стрічку, вона керувалася власними відчуттями та дуже хотіла, щоб рожевого кольору було багато.

Я не хотіла забувати те, що змусило мене любити Барбі, коли я була маленькою дівчинкою,

– зауважила Ґрета.

"Барбі": дивіться трейлер фільму онлайн