Зокрема розповіли про створення лялькового будинку Барбі. Його зробили за аналогією будинку від Mattel. Однак, у фільмі треба було показати абсурдність і фальш, тому режисер звернувся до досвідчених художників-постановників.
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Немає ні стін, ні дверей. Будинок мрії передбачає, що у вас ніколи не буде нічого особистого — сховатися ніде,
– зазначає Ґрета Ґервіґ.
Над створенням будинку працювали художниця-постановниця Сара Грінвуд та декораторка Кеті Спенсер. У них ніколи раніше не було Барбі, тому спеціально придбали ляльковий будиночок, щоб вивчити його.
Для знімального майданчика зменшили пропорції кімнат: "Стеля насправді розташована досить близько до голови, і потрібно всього кілька кроків, щоб перетнути кімнату. Це має дивний ефект: актори здаються великими в просторі, але загалом маленькими".
Що є в будиночку Барбі
- Є гірка та басейн, але немає сходів.
- На другому поверсі у вбиральні Барбі є вітрини з іграшковими коробками, на яких закріплений одяг.
- У спальні поєднане безголів'я ліжка у формі мушлі, оббите оксамитом, з розшитим блискітками покривалом.
Режисерка зазначає, що, створюючи цю стрічку, вона керувалася власними відчуттями та дуже хотіла, щоб рожевого кольору було багато.
Я не хотіла забувати те, що змусило мене любити Барбі, коли я була маленькою дівчинкою,
– зауважила Ґрета.
"Барбі": дивіться трейлер фільму онлайн