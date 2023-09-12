"Барбі" став найкасовішим в історії Warner Bros. За час прокату він зібрав понад 1,3 мільярда доларів і продовжує приносити десятки мільйонів доларів щотижня, інформує 24 Канал.

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Раніше йшлося про те, що фільм "Барбі" став найуспішнішою стрічкою в Україні від Warner Bros., який зібрав більше ніж 110 мільйонів гривень протягом 4 тижнів.

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Барбі став доступним на MEGOGO

Барбіленд має нову адресу — MEGOGO. Дивися новенький фільм "Барбі", що розповість про пригоди неймовірної ляльки у реальному світі! І там ще буде Кен,

– написали представники MEGOGO.

За сюжетом, Барбі насолоджується ідеальним життям у світі Барбіленду, але після низки несподіваних обставин їй доведеться переїхати до реального світу людей, де вона намагатиметься знайти своє власне щастя. Незабаром вона розуміє, що справжня досконалість приходить лише через внутрішню гармонію. Головні ролі у стрічці зіграли Марго Роббі та Раян Гослінг.

Дивитися "Барбі" онлайн тут.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму