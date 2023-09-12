"Барби" стал самым кассовым в истории Warner Bros. За время проката он собрал более 1,3 миллиарда долларов и продолжает приносить десятки миллионов долларов еженедельно, информирует 24 Канал.
Обратите внимание От интриг к адреналину: 5 крутых сериалов о ставках на спорт и азартных играх
Ранее речь шла о том, что фильм "Барби" стал самой успешной лентой в Украине от Warner Bros., который собрал более 110 миллионов гривен в течение 4 недель.
Барби стал доступен на MEGOGO
Барбиленд имеет новый адрес – MEGOGO. Смотри новенький фильм Барби, который расскажет о приключениях невероятной куклы в реальном мире! И там еще будет Кен,
– написали представители MEGOGO.
По сюжету Барби наслаждается идеальной жизнью в мире Барбиленда, но после ряда неожиданных обстоятельств ей придется переехать в реальный мир людей, где она будет пытаться найти свое собственное счастье. Вскоре она понимает, что настоящее совершенство приходит только через внутреннюю гармонию. Главные роли в ленте сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.
Смотреть "Барби" онлайн здесь.
"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма