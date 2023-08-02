Меми про "Барбігеймер" розгнівали японців: Warner Bros довелося просити вибачення

Фільм "Барбі" та "Оппенгеймер" вийшли у прокат в один день, 20 липня. Це призвело до появи численних фанартів про "Барбенгеймера" у соцмережах.

Популярні меми підтримав й офіційний американський акаунт "Барбі" у твітері, який зараз називається Х. Ця ситуація спричинила хвилю обурення серед японців, а також поставила в незручне становище японського дистриб'ютора, зокрема й через те, що в 1945 році США вперше в історії використали ядерну зброю, бомбардувавши японські міста Хіросіму та Нагасакі.

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Warner Bros. попросили вибачення у японців за реакцію на меми про "Барбігеймер"

Багатьох обурило те, що американський акаунт "Барбі" у твітері, сприйняв позитивно деякі пости фанатів про "Барбенгеймера".

На одних з них Марго Роббі зображена з вибухами на задньому фоні та з перукою у формі хмари-гриба атомної бомби. У коментарях до першого офіційний акаунт "Барбі" написав: "Це літо запам'ятається", а до другого – "Кен є стилістом".

У відповідь японські глядачі запустили гештег #NoBarbenheimer.

Warner Bros. Japan засудив реакцію американського акаунту і назвав її "дуже образливою": "Ми вважаємо вкрай прикрим той факт, що офіційний акаунт американської штаб-квартири фільму "Барбі" відреагував на публікації в соціальних мережах фанатів "Барбенгеймера". Ми дуже серйозно ставимося до цієї ситуації. Ми просимо штаб-квартиру в США вжити відповідних заходів. Ми просимо вибачення у тих, кого образили цією серією неуважних коментарів", – йдеться в заяві на японській сторінці фільму "Барбі".

Пізніше американська кіногрупа Warner Bros. Film Groupта оголосила, що видалила ці коментарі.

Цікаво, що прем'єра фільму "Барбі" в Японії запланована на 11 серпня, майже тиждень після роковин атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі 6 та 9 серпня відповідно. Початково ця дата не здавалася принциповою, але внаслідок вищезгаданих подій вона отримала більш вагому символіку. До цього моменту фільм був пов'язаний з розважальним контентом, але тепер він асоціюється з подіями, які супроводжувались страшною втратою життів та стражданнями.

"Барбі": дивіться трейлер

Дату релізу "Оппенгеймера" в Японії ще не повідомлено, але, ймовірно, вона також буде вибрана таким чином, щоб врахувати даний контекст. Втім, реальний вплив ситуації на касові збори фільмів "Барбі" та "Оппенгеймера" буде зрозуміліший після їхнього виходу на екрани.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер