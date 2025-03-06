Ця стрічка швидко стала найпопулярнішою на платформі, привернувши увагу завдяки захопливому сюжету і напруженій атмосфері. У матеріалі розповідаємо більше про сюжет.

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Про що сюжет фільму "Бастіон 36"

У центрі сюжету фільму – Антуан Серда, старший поліцейський з престижної Бригади розслідувань, який, після накладення санкцій Генеральною інспекцією Національної поліції Франції, змушений перевестися до Бригади боротьби зі злочинністю. Цей крок ставить його у неприємне становище, адже він змушений відірватися від свого колишнього підрозділу та товаришів, серед яких був і харизматичний керівник Самі Белькаїм, що завжди мав величезний вплив на Серду.

Ситуація ускладнюється, коли двоє офіцерів з його старої команди загинуть менш ніж за 24 години, а третій зникне за таємничих обставин.

Ці події стають для Серди справжнім шоком і змушують його порушити неписане правило – не втручатися у справи інших підрозділів. Він розпочинає власне розслідування, щоб зрозуміти, що саме відбулося з його колишніми колегами, і чому вони стали жертвами насильства.

"Бастіон 36": дивіться онлайн трейлер фільму

У міру того, як Серда поглиблюється у розслідування, його запити виявляють не лише приховану поліцейську конкуренцію та складні стосунки між підрозділами, а й сплутану павутину інтриг і зрад. У цьому світі, де довіра між колегами та товаришами по службі є на вагу золота, усе виявляється значно складніше, а сам Серда поступово потрапляє у спіраль морального падіння, яку вже не можна зупинити.

Розслідування, яке він розпочав у надії розібратися в обставинах загибелі своїх друзів, стає не лише справою його честі, а й шляхом до жахливих відкриттів, які обертаються на глибоку кризу у його власному житті.

З кожним кроком Серда все більше розуміє, що у цьому складному світі правоохоронців навіть не завжди можна вірити своїм колегам. І чим глибше він занурюється у власне розслідування, тим більше він втрачає віру в систему і в себе. У результаті його власний моральний компас починає хитатися, і Серда змушений робити вибір між тим, щоб залишити справу без відповіді, або йти до кінця, попри ризики, які можуть призвести до непоправних наслідків.