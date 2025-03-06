Найновіший трилер на Netflix, який тримає в напрузі до останньої хвилини

Наближаються довгоочікувані вихідні, а це означає, що саме час знайти кілька годин для релаксації та перегляду цікавих фільмів. Якщо ви шукаєте щось захопливе, то на стримінговій платформі Netflix з'явився новий трилер, який вже встиг завоювати серця багатьох глядачів – "Бастіон 36".

Ця стрічка швидко стала найпопулярнішою на платформі, привернувши увагу завдяки захопливому сюжету і напруженій атмосфері. У матеріалі розповідаємо більше про сюжет.

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Про що сюжет фільму "Бастіон 36"

У центрі сюжету фільму – Антуан Серда, старший поліцейський з престижної Бригади розслідувань, який, після накладення санкцій Генеральною інспекцією Національної поліції Франції, змушений перевестися до Бригади боротьби зі злочинністю. Цей крок ставить його у неприємне становище, адже він змушений відірватися від свого колишнього підрозділу та товаришів, серед яких був і харизматичний керівник Самі Белькаїм, що завжди мав величезний вплив на Серду.

Ситуація ускладнюється, коли двоє офіцерів з його старої команди загинуть менш ніж за 24 години, а третій зникне за таємничих обставин.

Ці події стають для Серди справжнім шоком і змушують його порушити неписане правило – не втручатися у справи інших підрозділів. Він розпочинає власне розслідування, щоб зрозуміти, що саме відбулося з його колишніми колегами, і чому вони стали жертвами насильства.

"Бастіон 36": дивіться онлайн трейлер фільму

У міру того, як Серда поглиблюється у розслідування, його запити виявляють не лише приховану поліцейську конкуренцію та складні стосунки між підрозділами, а й сплутану павутину інтриг і зрад. У цьому світі, де довіра між колегами та товаришами по службі є на вагу золота, усе виявляється значно складніше, а сам Серда поступово потрапляє у спіраль морального падіння, яку вже не можна зупинити.

Розслідування, яке він розпочав у надії розібратися в обставинах загибелі своїх друзів, стає не лише справою його честі, а й шляхом до жахливих відкриттів, які обертаються на глибоку кризу у його власному житті.

З кожним кроком Серда все більше розуміє, що у цьому складному світі правоохоронців навіть не завжди можна вірити своїм колегам. І чим глибше він занурюється у власне розслідування, тим більше він втрачає віру в систему і в себе. У результаті його власний моральний компас починає хитатися, і Серда змушений робити вибір між тим, щоб залишити справу без відповіді, або йти до кінця, попри ризики, які можуть призвести до непоправних наслідків.