"Белфаст": що відомо про драму, яка претендує на звання найкращої у 2022 році

Британська драматична стрічка "Белфаст" стала номінантом у категорії "Найкращий фільм" премії BAFTA-2022. Сьогодні ми розповімо про що йдеться в картині та в чому її особливість.

Як повідомляє 24 канал, фільм вже отримав головний приз 46-го кінофестивалю в Торонто. А ось 13 березня стане відомо, чи здобуде стрічка "Белфаст" премію BAFTA.

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Серед інших номінантів у категорії "Найкращий фільм", – комедія в жанрі політичної сатири "Не дивіться вгору", фантастична картина Дені Вільньова "Дюна", вестерн володарки Оскара Джейн Кемпіон "У руках пса" та стрічка, про яку ви, ймовірно, також не чули, "Лакрична піца".

"Белфаст": сюжет та трейлер

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Фільм "Белфаст" зняв популярний британський актор та режисер Кеннет Брана. Він сам написав сценарій, у якому йдеться про дев’ятирічного хлопчика, на ім'я Бадді. Він навчається жити по-дорослому у світі, який раптом змінився до невпізнання. Обставини, пейзажі й люди, до яких він звик, більше не будуть такими, як були. Однак, є у цьому незбагненному світі й те, що ніколи не можна змінити, – це радість, сміх, улюблена музика та творча магія кіно.

Події у фільмі відбуваються у 1969 році. Напівавтобіографічна стрічка "Белфаст" розповідає про життя північноірландської сім'ї робітничого класу та дитинство їх маленького сина під час заворушень у Белфасті, Північній Ірландії, з 15 серпня 1969 року до початку 1970 року.

Багато слів (як можна описати "Белфаст", – Кіно 24), але всі вони означають одне – захват,

– сказав Джуд Гілл про фільм.

З трейлеру стає зрозуміло, що картина вразить кожного своєю щирістю, емоціями та жагою до життя. У ролику звучить пісня Everlasting Love лондонської попгрупи Love Affair.

"Белфаст" 2021: дивіться трейлер

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Зірковий склад

Знімання стрічки розпочалося навесні 2020 року, а восени до акторського складу приєдналися такі зірки:

Джуді Денч;

Джеймі Дорнан;

Кіаран Хайндс;

Катріна Балф;

Джуд Гілл.



Акторський склад фільму "Белфаст" / Фото з Кіноріуму

Що відомо про головного героя картини

Головну роль у картині зіграв Джуд Гілл. В інтерв’ю BBC актор розповів, що з 4 років почав займатися в театральній студії. Ба більше, тоді ж він отримав першу свою нагороду за власний вірш ірландською мовою.

У фільмі "Белфаст" хлопчик практично зіграв самого себе, тобто персонажа Бадді він наповнив характером, емоціями, притаманними самому акторові, а не просто зображав героя таким, як написано у сценарії. Джуд Гілл зіграв майже у кожній сцені. На питання журналістки BBC: "Що ти відчув, коли побачив себе вперше на екрані?", актор відповів: "Перші хвилини я намагався перестати плакати, щоб побачити фільм".

Актор все ж був приємно здивований і щасливий, що йому запропонували зіграти головну роль у фільмі Кеннета Брана.

"Белфаст" 2021: більше кадрів фільму / Фото з Кіноріуму