Йому було лише 14: Бен Аффлек розповів про напад, який міг закінчитися трагедією

Задовго до того, як Бен Аффлек почав рятувати Готем у костюмі Бетмена, йому довелося зіткнутися з небезпекою без сценарію, каскадерів і права на другий дубль. Актор зізнався, що у підлітковому віці на нього напали з ножем просто дорогою зі школи.

Як повідомляє People, неочікуваною історією 54-річний Аффлек поділився у подкасті Керрі Вашингтон Street You Grew Up On.

Що сталося з Беном Аффлеком у 14 років

Майбутній володар двох премій "Оскар" виріс у Кембриджі, штат Массачусетс. Свій район він описав як робітничий і доволі непростий – насильство там не сприймалося як щось абсолютно немислиме.



Бен Аффлек / Відкриті джерела



Одного разу, коли Бену було близько 14 років, він повертався додому зі школи та помітив двох старших хлопців у капюшонах. Вони перейшли дорогу, схопили його, дістали ніж і вимагали гроші.

Аффлек зізнався, що справді злякався. Втім, за мить він упізнав нападників – раніше вони разом грали у бейсбол. Хлопці теж упізнали Бена та відпустили його.

Я подумав: схоже, цього разу мені пощастило, – пригадав актор.

Історія отримала значно похмуріше продовження

Однак через кілька років Аффлек почув про одного з тих хлопців знову – і вже за набагато трагічніших обставин. За словами актора, приблизно через три-чотири роки один із нападників убив людину ножем і отримав близько 20 років ув’язнення.

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