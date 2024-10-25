Бен Свонн називає себе "незалежним журналістом". Він відомий своїми провокаційними поглядами й просуванням теорій змови. Свонн випустив 12-серійний документальний серіал під назвою "Зеленський без маски", який викликав жорстку критику президента України Володимира Зеленського.

Це сталося саме тоді, коли Конгрес США активно обговорював питання збільшення військової допомоги Україні. Як виявилося, Бен Свонн роками працював на російську державну медіаімперію, використовуючи свої уміння для просування наративів, вигідних Кремлю. Розслідування оприлюднила агенція Associated Press.

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Творець серіалу "Зеленський без маски", працює на російську пропаганду: подробиці

Відомий американський телепродюсер Бен Свонн створив серіал "Зеленський без маски", фінансований російським каналом RT. Цей проєкт має на меті дискредитацію президента України Володимира Зеленського, що викликало значний резонанс у медіа.

Серіал вийшов саме у той момент, коли в Сполучених Штатах активно обговорювали питання збільшення військової допомоги Україні. Його випуск сприймався як спроба вплинути на громадську думку.

Серед коментаторів був Дональд Трамп-молодший. Старший син колишнього президента писав у X, Truth Social і Threads.

Цікаво про мільярди доларів і зброю, які Конгрес надіслав Україні? Подивіться першу серію вибухового 12-серійного серіалу,

– коментував він.

Журналісти AP виявили, що серіал активно поширювався у мережі X. Блогери розганяли його серед мільйонів підписників. Впливові особи популяризували меседжі про корупцію та постачання зброї в Україні, які відображали наративи російської пропаганди.

Створення “Зеленського без маски” та його вірусне поширення демонструють, наскільки широко розповсюджуються підтримувані Росією погляди в соціальних мережах – тенденція, яка хвилює чинних і колишніх співробітників розвідки США та експертів з дезінформації,

– зазначали в AP.

Дослідження показали, що Свонн роками працював на російські медіа, а його компанія заробила мільйони на цьому. Попри санкції проти російських ЗМІ, він продовжував співпрацю, хоча сам стверджує про її припинення.

Він каже, що керував двома компаніями: одна з них спеціалізується на створенні контенту для російських ЗМІ, тоді як інша займається “незалежною журналістикою”, зокрема проєктом "Зеленський без маски", який розроблений для американської аудиторії. Бен Свонн наполягає на тому, що "єдиний зв’язок полягає в тому, що він володіє обома компаніями".

Ця заява викликає ряд запитань щодо справжньої незалежності його роботи. Хоча Свонн заперечує будь-які інші зв'язки між проєктами, проте журналісти Associated Press виявили суттєві збіги у роботі цих двох організацій. Серед яких те, що серіал про Зеленського повторює звинувачення, які часто звучать у пропагандистських ЗМІ, стверджуючи, що український президент є "потенційним автократом", який змусив Захід підтримати війну, в якій, за їхніми словами, Росія "неминуче виграє".

Як влада Америки відреагувала на інцидент

Американська влада висловлює тривогу щодо російських дезінформаційних кампаній, які підривають підтримку України та впливають на політичні процеси в США. Це особливо важливо перед президентськими виборами. Росія намагається посіяти розбрат у суспільстві.

Окрім того, поширення проросійських наративів через соціальні мережі становить серйозну загрозу для інформаційної безпеки та підтримки України у її боротьбі проти агресії. Ці наративи часто спотворюють факти, маніпулюють емоціями та прагнуть дискредитувати легітимність української влади.

Що відомо про кар'єру Бена Свонна

Бен Свонн працював тележурналістом, але його кар'єра зазнала серйозного удару, коли його звільнили в Атланті у 2018 році після пропагування спростованої теорії змови "Pizzagate". Ця теорія стверджувала, що демократи нібито викрадали дітей для сексуального рабства.

Після звільнення Свонн почав активно просувати себе у соцмережах, як сміливця, який не боїться ставити незручні запитання на складні теми. Він використовує платформу для розповсюдження своїх поглядів, стверджуючи, що його місія полягає в розкритті правди, навіть якщо це суперечить загальноприйнятим наративам.

Серед його заяв можна знайти такі твердження, як те, що вакцина від коронавірусу була "трюком великих фармацевтичних компаній", а також звинувачення, що Ізраїль був "учасником" різанини 7 жовтня 2023 року. Ці висловлювання ілюструють його схильність до дезінформації, яку отримують популярність у певних колах.

Свонн активно використовує наративи, які можуть підривати довіру до наукових досягнень і міжнародних подій, формуючи таким чином негативне ставлення до важливих суспільних тем. Це викликає занепокоєння, адже його вплив на аудиторію може сприяти поширенню хибних уявлень у суспільстві.