Помер актор "Гострих картузів" Бенджамін Зефаная

7 грудня не стало британського актора Бенджаміна Зефаная, який зіграв роль пастора Єремії Ісуса в телесеріалі "Гострі картузи". Зефаная помер у віці 65 років.

Читайте в матеріалі, що стало причиною смерті актора та хто був поруч в останні хвилини життя. А також, чим ще займався Бенджамін Зефаная, окрім акторської кар'єри.

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Бенджамін Зефаная помер: яка причина смерті

На його сторінці в інстаграм актора повідомили, що декілька місяців тому в Бенджаміна Зефанаї виявили пухлину мозку. Він помер у четвер, 7 грудня. Останні хвилини свого життя він провів поруч з дружиною.

З великим сумом і жалем повідомляємо про смерть нашого улюбленого чоловіка, сина та брата сьогодні (7 грудня – 24 Канал) рано вранці. Вісім тижнів тому у Бенджаміна діагностували пухлину мозку,

– повідомили в інстаграм.

У публікації йдеться про те, що Бенджамін Зефаная дав дуже багато цьому світові, тому дуже прикро засмучувати усіх цією новиною, утім, на жаль, це правда.

Ми поділилися ним зі світом і знаємо, що багато хто буде шокований та засмучений цією новиною. Бенджамін був справжнім першопрохідцем і новатором, він так багато дав світові,

– написали у публікації.

Бенджамін Зефаная: що відомо про актора

Актор знімався у кримінальній драмі "Гострі картузи", до якої долучився у 2013 році. Він з'явився у 14 епізодах.

Утім, Бенджамін був не лише актором. Зефаная також присвятив своє життя літературі та був політичним активістом. Він залишив після себе 14 поетичних збірок, першу з яких опублікував, коли йому було 22. Протягом життя письменник створив кілька романів і п'єс, а в 2018 році написав автобіографію