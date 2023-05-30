Злочинець з ножем вдерся в дім Камбербетча і погрожував спалити його: сім’я дуже злякалася

У будинок 46-річного британського актора Бенедикта Камбербетча вдерся невідомий чоловік. На той момент зірка був вдома разом з дружиною і дітьми.

Чоловік з ножем пробрався через залізний паркан та браму, вартістю 3,5 мільйона фунтів стерлінгів, у Північному Лондоні, і погрожував їм. Зловмисником виявився 35-річний Джек Бісселл.

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35-річний зловмисник вдерся в дім Бенедикта Камбербетча

За інформацією Daily Mail, актор та його рідні дуже злякалися за своє життя. Спершу вони почули крики Джека Бісселла ззовні. "Я знаю, що ти переїхав сюди, сподіваюся, він (будинок – 24 Канал) згорить!", – кричав чоловік. Він кинув один з вазонів в стіну будинку і зламав домофон ножем для риби, плюнувши на нього.

Актор Бенедикт Камбербетч негайно викликав поліцію, але зловмисник встиг втекти до прибуття правоохоронців. За допомогою ДНК, залишеної на місці злочину, слідчі змогли швидко встановити підозрюваного.

Поліція затримала 35-річного Джека Бісселла, колишнього шеф-кухаря п’ятизіркового готелю Beaumont Hotel у Мейфері. Його оштрафували на 250 фунтів стерлінгів і винесли заборонний припис стосовно кривдника, згідно з яким йому заборонено наближатися до сім'ї Камбербетча та їхнього району проживання упродовж 3-х років.

На судовому засіданні, що відбулося у травні, Бісселл визнав свою провину, а йому було винесено вирок. Дату інциденту не розголошують. За інформацією джерела, подробиці справи змогли опублікувати аж цього тижня.

"Зрозуміло, що всі члени сім’ї перебували у жаху і думали, що цей чоловік зможе потрапити всередину та завдати їм шкоди. На щастя, цього не сталося. Бенедикт і Софі пережили безліч безсонних ночей через страх, що вони можуть стати мішенню ще раз. Цей зловмисний акт вторгнення робить його набагато жахливішим", – розповів друг сім'ї.

Джека Бісселла спіймали правоохоронці / Hypebeast

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Слід зазначити, що у 2015 році Джека Бісселла сфотографували в спідній білизні на акції протесту проти військової інтервенції в Сирії.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Бенедикт Камбербетч у своєму домі прихистив біженців з України. "Кожен повинен робити усе, що може", – говорив актор. Загалом зірка підтримує Україну з перших днів війни.