Бенедикт Камбербетч зіграє роль колишнього агента Росії Олександра Литвиненка у серіалі HBO

HBO зніме мінісеріал "Лондонград" про колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, який помер від отруєння унікальною речовиною – полонієм 210. Головну роль у стрічці зіграє відомий британський актор Бенедикт Камбербетч.

Про відомо про картину

Серіал розповість реальну історію колишнього російського агента, який спочатку працював на КДБ, а потім на ФСБ, – Олександра Литвиненка. На початку 2000-х він поїхав з Росії до Великої Британії, а у 2006 році внаслідок отруєння радіоактивним ізотопом полонія-210 помер. Крім того, що Камбербетч зіграє головну роль, він виступить ще й продюсером проєкту. Про це ми дізналися від журналістів Variety.

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"Лондонград" – не перший проєкт про Олександра Литвиненка

У липні цього року у Великій Британії поставили оперу про його отруєння. Відбулося це у театрі Grange Park Opera, за 40 кілометрів від Лондона. Відгуки на оперу можна почитати на сайті The Guardian. У жовтні видання Deadline повідомило, що Девід Теннант зіграє Олександра Литвиненка у 4-серійній драмі від ITV. Режисером проєкту буде Джим Філд Сміт, який працював із Джорджем Кеєм над антологією "Злочинець".

Що відомо про Камбербетча: найкращі ролі

Камбербетч за свою кар'єру зіграв кілька високо оцінених телевізійних ролей. Мабуть, найвідомішою серед них буде перевтілення у легендарного детектива Шерлока Холмса у серіалі BBC "Шерлок", за яку він отримав кілька номінацій на Еммі та BAFTA. Камбербетч також нещодавно знявся у драмі "Патрік Мелроуз" 2018 року, заснованому на серії напів автобіографічних романів, які написав Едвард Сент-Обін. Актор був номінований на Оскар за роль в історичному трилері "Гра в імітацію" 2014 року. Він також знявся у таких фільмах, як "Спокута", "1917", "12 років рабства", "Зоряний шлях у темряву" та двох фільмах про Хоббіта. Зараз він грає роль доктора Стренджа в кінематографічному всесвіті Marvel.

Що відомо про вбивство Литвиненка

Литвиненко був колишнім офіцером ФСБ . Литвиненка вважають колишнім "російським шпигуном";

. Литвиненка вважають колишнім "російським шпигуном"; Крім того, що Литвиненко активно критикував Путіна і його режим, він ще й встиг написати 2 книги – ймовірно, вони й стали причиною його смерті: "ФСБ підриває Росію" – книга про серію терактів у Росії восени 1999 року та "Луб'янське злочинне угрупування" – про трансформацію російських спецслужб у терористичні організації;

– ймовірно, вони й стали причиною його смерті: – книга про серію терактів у Росії восени 1999 року та – про трансформацію російських спецслужб у терористичні організації; У 2006 році він помер від променевої хвороби. Її спричинило отруєння радіоактивною речовиною — полонієм-210;

Росія заперечує свою причетність до Литвиненка. Однак, за 3 тижні до смерті Литвиненко зустрічався зі своїми колишніми товаришами по службі Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном. Він випив чай, в який, ймовірно, підсипали отруту;

Доза полонію, яку "влив" у себе Литвиненко була у 5 разів потужнішою, ніж потрібно для вбивства;

Суд постановив, що Росія має виплатити понад 100 тисяч євро компенсації дружині Литвиненка Марії Картер. До переїзду у Велику Британію її звали Марина Литвиненко.

​Вбивство Олександра Литвиненка: дивіться відео 24 каналу онлайн

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