Довгоочікуваний серіал "Берлін і Пані з горностаєм" вийшов на Netflix
15 травня на платформі Netflix вийшов серіал "Берлін і Пані з горностаєм". Це продовження приквелу до "Паперового будинку", на прем'єру якого з нетерпінням чекали глядачі.
У серіалі, створеному Алексом Піною та Естер Мартінес Лобату, розповідається про нові пригоди Берліна та його команди.
Про що серіал "Берлін і Пані з горностаєм"?
Події серіалу розгортаються у Севільї. Герцог Малаги доручає Берліну та його команді викрасти картину Леонардо да Вінчі – "Пані з горностаєм". Проте справжня ціль злочинців – він та його розкішна дружина.
Як пише Time, те, що виглядає, як звичайне пограбування творів мистецтва, перетворюється на масштабну злочинну схему. Усе починається з пограбування одного шедевра, але поступово справа переростає в план, де справжньою ціллю є не картина, а фінансова структура, яка захищає впливового аристократа.
Повернення Берліна знаменує собою новий розділ у житті його персонажа. За цим видовищем ховається щось глибоко людське, і я з нетерпінням чекаю, коли глядачі дізнаються, як розвиватиметься його історія,
– каже Педро Алонсо, який грає Берліна.
"Берлін і Пані з горностаєм" складається всього з 8 серій, тож його можна подивитися за один день або кілька.
Окрім Педро Алонсо, до своїх ролей повернулися Мішель Хеннер, Трістан Ульоа, Бегонья Варгас, Хуліо Пенья та Джоель Санчес. Також у серіалі з'явились нові актори:
- Інма Куеста
- Хосе Луїс Гарсія Пере
- Марта Ньєто
Про що 1 сезон "Берліна"?
Події 1 сезону розгортається у Парижі, де Берлін збирає команду, щоб здійснити масштабне пограбування – викрасти коштовності вартістю 44 мільйони євро. Злодії мають зробити це за одну ніч.