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Кіно Кіноновини Тільда Свінтон виголосила політичну промову на Берлінале та розкритикувала політику Трампа
15 лютого, 09:55
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Тільда Свінтон виголосила політичну промову на Берлінале та розкритикувала політику Трампа

Марія Примич
Основні тези
  • Тільда Свінтон отримала нагороду "Золотий ведмідь" на 75-му Берлінському кінофестивалі та виголосила політичну промову, критикуючи Дональда Трампа.
  • Акторка звернула увагу на політику урядів, що підтримують руйнівників планети та військових злочинців. 

Оскароносна британська кіноакторка Тільда Свінтон отримала нагороду "Золотий ведмідь" на церемонії відкриття 75-го Берлінського кінофестивалю. Вона виступила з політичної промовою та розкритикувала Дональда Трампа.

Церемонія відбулася ввечері 13 лютого. Почесну нагороду за досягнення у кар'єрі Тільді Свінтон вручив німецький кінорежисер Едвард Бергер, передає 24 Канал з посиланням на Deadline

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На наших очах відбувається нелюдське. Я тут, щоб назвати це без вагань чи сумнівів у своєму розумінні та висловити свою непохитну солідарність з усіма тими, хто визначає неприпустиме самовдоволення наших залежних від жадібності урядів, які добре ставляться до руйнівників планети та військових злочинців, звідки вони б не прийшли,
– сказала Тільда Свінтон.

Оскароносна акторка не назвала країни та імена конкретних політиків, але, схоже, розкритикувала президента США Дональда Трампа, як повідомляє видання. 

Промова Тільди Свінтон на Берлінському кінофестивалі: дивіться відео онлайн

Тільда Свінтон заявила, що є резиденткою теоретичної "незалежної держави кіно", де головне значення має інклюзивність, а окупації та колонізація не допускаються. Минулого тижня Дональд Трамп розповів журналістам, що планує придбати Сектор Гази й перетворити цю землю на Рив'єру Близького Сходу.

Свінтон додала, що вірить у "просвітницьке кіно, яке може надихнути цивілізований світ". Вона звернулася до стрімінгових платформ з проханням підтримувати кінотеатри. Промова акторки викликала бурхливі оплески у залі, а кінорежисер Тодд Хейнс назвав її "візійною", коли вийшов на сцену. 

"Слова Тільди, ця промова, ми плакати в зеленій кімнаті. Ви – герой", – сказав він. 