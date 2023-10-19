Помер актор Берт Янг – зірка фільмів "Роккі"

8 жовтня відійшов у вічність американський актор Берт Янг, найбільш відомий за роллю Полі Пенніно в фільмах франшизи "Роккі". Йому було 83.

Про смерть 83-річного ветерана Голлівуду повідомила журналістам його дочка Енн Мореа Штайнгізер. Причину смерті близькі вирішили не називати.

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Що відомо про Берта Янга

Джеральд Томмазо Делуїз (ім'я, під яким відомий актор) народився 30 квітня 1940 року в Нью-Йорку. Після проходження служби в Корпусі морської піхоти США в 1950-х роках, він продовжив свою освіту в знаменитій акторській студії Лі Страсберга.

Завдяки своєму акторському потенціалу, Янг здобув визнання за свою роль Полі в фільмі 1976 року під назвою "Роккі". Ця роль принесла йому номінацію на премію Оскар.



Берт Янг і Сильвестр Сталлоне у "Роккі" (1976) / United Artists

Берт Янг виконав роль Полі в усіх шести фільмах серії "Роккі". Серед його інших важливих ролей слід відзначити відомі фільми, такі як "Китайський квартал" і "Одного разу в Америці". Зазначається, що саме завдяки своїй статурі та суворому обличчю, Янг зіграв понад 160 ролей у кіно та на телебаченні. Він часто грав боса мафії, детектива або злочинця.



Берт Янг у фільмі "Одного разу в Америці" / Warner Bros

У його фільмографії також є такі стрічки як: "Конвой" (1978), "Хрещений батько Гринвіч-Віллидж" (1984), "Останній поворот на Бруклін" (1989), "Пригоди Плуто Неша" (2002) та безліч інших.

"Роккі" (1976): дивитися онлайн трейлер фільму