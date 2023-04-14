Без українських та російських фільмів: програма Каннського кінофестивалю 2023
14 квітня 2023, 12:10Читать новость на русском
Джерело:Festival de Cannes
Каннський кінофестиваль 2023 оголосив офіційну конкурсну програму. Цього року відбудеться 76-ий кінофестиваль, який триватиме з 16 по 27 травня на Лазурному березі.
На сайті Festival de Cannes можна ознайомитися зі списком фільмів, які будуть показані у межах кінофестивалю. Головою журі буде шведський кінорежисер Рубен Естлунд. Його два фільми вже були відзначені Золотою пальмовою гілкою, найпрестижнішою нагородою Канн.
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Програма Каннського кінофестивалю 2023
Основний конкурс
- "Клуб Зеро" (Club Zero), реж. Джессіка Гауснер;
- "Місто астероїдів" (Asteroid City), реж. Вес Андерсон;
- "Зона інтересу" (The Zone of Interest), реж. Джонатан Глейзер;
- "Опале листя" (Fallen Leaves), реж. Акі Каурісмякі;
- "Чотири доньки" (Les Filles D'Olfa), реж. Каутер Бен Ганія;
- "Анатомія падіння", (Anatomie D’une Chute) реж. Жюстін Тріє;
- "Монстр" (Monster), реж. Корееда Хірокадзу;
- "Сонце майбутнього" (Il Sol Dell’Avvenire), реж. Нанні Моретті;
- "Химера" (La Chimera), реж. Аліче Рорвахер;
- "Про сухі трави" (About Dry Grasses), реж. Нурі Більге Джейлан;
- L'Ete Dernier, реж. Катрін Брейя;
- "Пристрасті Додіна Буффанта" (The Passion of Dodin Bouffant), реж. Тран Ань Хунг;
- Rapito, реж. Марко Беллоккіо;
- "Травень, грудень" (May December), реж. Тодд Гейнс;
- Firebrand, реж. Карім Айнуз;
- "Старий дуб" (The Old Oak), реж. Кен Лоуч;
- "Ідеальні дні" (Perfect Days), реж. Вім Вендерс;
- "Банель і Адама" (Banel Et Adama), реж. Рамата-Туле Сі;
- "Юність" (Jeunesse), реж. Ван Бінг.
Особливий погляд
- "Правопорушники" (The Deliquents), реж. Родріго Морено;
- "Як займатися сексом" (How to Have Sex), реж. Моллі Меннінг Вокер;
- "Прощавай, Джуліє" (Goodbye Julia), реж. Мохамед Кордофані;
- "Квітка Бурті" (The Burti Flower), реж. Жоао Салавіза та Рене Надер Мессора;
- "Простий, як Сільвен" (Simple Comme Sylvain), реж. Монія Шокрі;
- "Мати всієї брехні" (The Mother of All Lies), реж. Асмае Ель Мудір;
- "Поселенці" (The Settlers), реж. Феліпе Галвез;
- "Омен" (Omen), реж. Балоджі Тшіані;
- "Крига скресає" (The Breaking Ice), реж. Ентоні Чен;
- "Розалі" (Rosalie), реж. Стефані ді Жюсто;
- "Новий хлопчик" (The New Boy), реж. Ворік Торнтон;
- "Якби я міг впасти в сплячку" (If Only I Could Hibernate), реж. Золжаргал Пуревдаш;
- "Безнадійний" (Hopeless), реж. Кім Чанг-хун;
- "Земні вірші" (Terrestrial Verses), реж. Алі Асфарі і Аліреза Хатамі;
- "Нічого втрачати" (Rien a Perdre), реж. Дельфін Деложе;
- Les Meutes, реж. Камаль Лазрак;
- "Царство тварин" (Le Regne Animal), реж. Тома Кайє.
Поза конкурсом
- "Вбивці квіткового місяця", реж. Мартін Скорсезе;
- "Ідол", реж. Сем Левінсон;
- "Павутиння", реж. Кім Чжі Ун;
- "Індіана Джонс і реліквія долі", реж. Джеймс Менголд;
- "Фаворитка", реж. Мейвенн.
76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 по 27 травня 2023 року.
Нагадаємо, у Києві 13 квітня розпочався Фестиваль допрем’єрних показів французького кіно. Він триватиме до 19 квітня.