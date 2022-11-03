"Білий лотос" 2 сезон: якою вийшла перша серія, розбір акторів та найбільша інтрига прем’єри

31 жовтня на HBO Max відбулася прем’єра другого сезону серіалу "Білий лотос", на який фанати чекали майже півтора року. Що показали у першій серії, хто зіграв у шоу та чим вона заінтригувала глядачів – читайте у нас.

Після неймовірно успішного та відзначеного нагородами першого сезону, "Білий лотос" повертається у другій частині з новою групою гостей. Цього разу розкішний курорт проходить уздовж чудового узбережжя Сицилії в Італії, а не на Гаваях. Акторський склад серіалу зазнав суттєвих змін, але сюжетні лінії, інтриги, проблеми та таємниці витримані в одному стилі.

Вас може зацікавити Найкращі серіали листопада 2022, від яких не можливо буде відірватись

"Білий лотос" 2 сезон: огляд першої серії

Насамперед зазначимо, що з першого сезону у новий перенесли лише двох акторів – Дженніфер Кулідж у ролі Тані та її нинішній чоловік Грегг (Джон Гріз). У продовженні ми бачимо помічницю Тані, місцевих персонажів, дві пари молодих подружніх пар, а також родину із дідуся, батька та сина, які приїхали насолодитися життям.

Під час знайомства з готелем персонажів серіалу та й глядачів насторожив один артефакт – статуї Теста ді Моро, вази у формі людських голів, виконані в італійському фольклорі, які розміщенні чи не в кожній кімнаті. Вони зберігають певну таємницю і лякають відвідувачів.

Теста ді Моро у серіалі "Білий лотос" 2 сезон / Фото HBO Max

Легенда про Тесла ді Моро згадувалася на початку першої серії. Під час панування маврів в Іспанії, молода самотня жінка під час догляду за садом побачила чоловіка і закохалася у нього. Він відповів їй взаємністю, але, коли вона дізналася, що у нього є дружина та діти, то відрізала йому голову, боячись, що він повернеться до сім’ї, а її покине. Згодом вбита горем жінка перетворила його голову на вазу, посадила туди траву і поклялася доглядати її вічно.

Вази та погруддя, що стали результатом цієї легенди, є популярною пам'яткою для туристів, а кераміка є дуже важливою частиною культурного ландшафту Сицилії, тому природно, що "Білий Лотос" прикрашає цими статуями майже кожну кімнату. Коли гості розмірковують про його значення, це також змушує глядача замислитися над тим, які теми віщує конкретний предмет одягу цих персонажів. Однак, тепер ми знаємо, що історія Теста ді Моро — це історія про помсту, самотність і розбите серце, але вона також сигналізує про те, що нечесність, хтивість і невірність породжують насильство.

"Білий Лотос" 2 сезон: дивіться трейлер

Хто зіграв у першій серії

"Білий лотос" українською? Серіал з українським дубляжем можна переглянути на Megogo

Успіх першого сезону відчинив двері для нового складу персонажів, настільки ж яскравих, як і їхні попередники.

Обрі Плаза

Вік: 38 років

Інстаграм: @plazadeaubrey

Виконує роль Харпер Спіллер, жінки у відпустці з чоловіком та ще однієї пари. "Харпер – серйозна, жорстка зовні, професійна м’яка жінка всередині", – сказала Обрі Newsweek про свого персонажа. "Її подорож пов'язана з її чоловіком, якого грає Вілл Шарп, і йдеться тільки про шлюб, про злети й падіння, і я думаю, що подорож, до якої вона йде, є свого роду психологічною".

Обрі Плаза / HBO Max

Майкл Імперіолі

Вік: 56 років

Інстаграм: @realmichaelimperioli

Майкл, найвідоміший своєю роллю у серіалі "Клан Сопрано", зіграв у серіалі "Білий лотос" Домініка Ді Грассо. На відпочинок він приїхав з батьком та сином.

Майкл Імперіолі / HBO Max

Дженніфер Кулідж

Вік: 61 рік

Інстаграм: @theofficialjencoolidge

Як і в першому, так і у 2 Дженніфер грає роль Тані МакКуойд. На кожному розкішному курорті є постійні відвідувачі, чи не так?

Дженніфер Кулідж / HBO Max

Меґан Фей

Вік: 32

Інстаграм: @meghannefahy

Меґан зіграла Дафну Бебкок, що відпочиває з Харпер в ролі Обрі Плази.

Меґан Фей / HBO Max

Фарід Мюррей Абрагам

Вік: 83 роки

Абрагам отримав премію Американської кіноакадемії за роль у фільмі 1984 "Амадей". Нещодавно він знявся в комедійному серіалі Apple TV Mythic Quest. У серіалі зіграв роль Берта Ді Грассо, батька Домініка (Майкла Імперіолі).

Фарід Мюррей Абрагам / HBO Max

Адам Дімарко

Вік: 32

Інстаграм: @adamdimarco

У "Білому лотосі" хлопець грає сина Домініка та внука Берта Ді Грассо.

Адам Дімарко / HBO Max

Том Голландер

Вік: 55

Том найбільш відомий своїми ролями у фільмах "Про час", "Пірати Карибського моря", "Богемна рапсодія", "Гордість і упередження". У серіалі він грає Квентіна, англійця, який відпочиває з друзями та племінником.

Том Голландер / HBO Max

Гейлі Лу Річардсон

Вік: 27

Інстаграм: @haleyluhoo

Гейлі приєдналася до акторського складу в ролі молодої жінки, яка подорожує зі своїм босом – Танею у виконанні Дженніфер Кулідж.

Гейлі Лу Річардсон / HBO Max

Вілл Шарп

Вік: 35

Екранний чоловік Обрі Плази, Вілл Шарп, грає Ітана Спіллера у другому сезоні "Білого лотоса". Вілл — англійський актор і письменник, нещодавно став сценаристом фільму "Котячі світи Луїса Вейна" від Amazon Prime.

Вілл Шарп / HBO Max

Джон Гріз

Вік: 65

Інстаграм: @jongries

Джон Гріз повертається у другий сезон "Білого лотоса" у ролі Грега, несподіваного коханого Тані, яку грає Дженніфер Кулідж.

Джон Гріз / HBO Max

Тео Джеймс

Вік: 37

Інстаграм: @theojamesofficial

Зовсім недавно Тео зіграв у перезапуску HBO "Дружина мандрівника в часі". У "Білому лотосі" зіграв чоловіка Дафни (Меґан Фей) – Кемерона Бебкока.

Тео Джеймс / HBO Max

Сабріна Імпакчіаторе

Вік: 54 роки

Інстаграм: @sabrinaimpacciatore

Сабріна Імпаччіаторе зіграла італійського менеджера курорту. Комік італійського походження найбільш відома у США своєю роллю у фільмі 2004 року "Страсті Христові".

Сабріна Імпакчіаторе / HBO Max

Лео Вудалл

Вік: 26

Інстаграм: @leowoodall

Цей молодий актор у 2021 році знявся у фільмі "Загублене серце" з Томом Голландом у головній ролі. Його роль у "Білому лотосі" – це загадка. Наразі це просто "привабливий гість, який зупинився в "Білому лотосі".

Лео Вудалл / HBO Max

Беатріс Гранно

Вік: 29

Інстаграм: @beagranno

Італійська актриса Беотріс грає у "Білому лотосі" Мію. Вона описала свого персонажа, яка "починає з дуже невинного ставлення, але потім зрештою розуміє, що повинна робити все, що в її силах, щоб бути музиканткою".

Беатріс Гранно / HBO Max

Сімона Табаско

Вік: 28 років

Інстаграм: @simonatabasco

Інша перспективна італійська актриса, Сімона Табаско, грає Лусію. Симона назвала свого персонажа "дуже сильним" і заінтригувала, що "наприкінці вона бере те, що хоче". А у глядачів завжди складатиметься таке враження, що її неможливо "впіймати".

Сімона Табаско / HBO Max