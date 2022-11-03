"Білий лотос" 2 сезон: якою вийшла перша серія, розбір акторів та найбільша інтрига прем’єри
31 жовтня на HBO Max відбулася прем’єра другого сезону серіалу "Білий лотос", на який фанати чекали майже півтора року. Що показали у першій серії, хто зіграв у шоу та чим вона заінтригувала глядачів – читайте у нас.
Після неймовірно успішного та відзначеного нагородами першого сезону, "Білий лотос" повертається у другій частині з новою групою гостей. Цього разу розкішний курорт проходить уздовж чудового узбережжя Сицилії в Італії, а не на Гаваях. Акторський склад серіалу зазнав суттєвих змін, але сюжетні лінії, інтриги, проблеми та таємниці витримані в одному стилі.
Вас може зацікавити Найкращі серіали листопада 2022, від яких не можливо буде відірватись
"Білий лотос" 2 сезон: огляд першої серії
Насамперед зазначимо, що з першого сезону у новий перенесли лише двох акторів – Дженніфер Кулідж у ролі Тані та її нинішній чоловік Грегг (Джон Гріз). У продовженні ми бачимо помічницю Тані, місцевих персонажів, дві пари молодих подружніх пар, а також родину із дідуся, батька та сина, які приїхали насолодитися життям.
Під час знайомства з готелем персонажів серіалу та й глядачів насторожив один артефакт – статуї Теста ді Моро, вази у формі людських голів, виконані в італійському фольклорі, які розміщенні чи не в кожній кімнаті. Вони зберігають певну таємницю і лякають відвідувачів.
Вази та погруддя, що стали результатом цієї легенди, є популярною пам'яткою для туристів, а кераміка є дуже важливою частиною культурного ландшафту Сицилії, тому природно, що "Білий Лотос" прикрашає цими статуями майже кожну кімнату. Коли гості розмірковують про його значення, це також змушує глядача замислитися над тим, які теми віщує конкретний предмет одягу цих персонажів. Однак, тепер ми знаємо, що історія Теста ді Моро — це історія про помсту, самотність і розбите серце, але вона також сигналізує про те, що нечесність, хтивість і невірність породжують насильство.
"Білий Лотос" 2 сезон: дивіться трейлер
Де дивитися "Білий лотос" українською? Серіал з українським дубляжем можна переглянути на Megogo.
Хто зіграв у першій серії
Успіх першого сезону відчинив двері для нового складу персонажів, настільки ж яскравих, як і їхні попередники.
Обрі Плаза
Вік: 38 років
Інстаграм: @plazadeaubrey
Виконує роль Харпер Спіллер, жінки у відпустці з чоловіком та ще однієї пари. "Харпер – серйозна, жорстка зовні, професійна м’яка жінка всередині", – сказала Обрі Newsweek про свого персонажа. "Її подорож пов'язана з її чоловіком, якого грає Вілл Шарп, і йдеться тільки про шлюб, про злети й падіння, і я думаю, що подорож, до якої вона йде, є свого роду психологічною".
Майкл Імперіолі
Вік: 56 років
Інстаграм: @realmichaelimperioli
Майкл, найвідоміший своєю роллю у серіалі "Клан Сопрано", зіграв у серіалі "Білий лотос" Домініка Ді Грассо. На відпочинок він приїхав з батьком та сином.
Дженніфер Кулідж
Вік: 61 рік
Інстаграм: @theofficialjencoolidge
Як і в першому, так і у 2 Дженніфер грає роль Тані МакКуойд. На кожному розкішному курорті є постійні відвідувачі, чи не так?
Меґан Фей
Вік: 32
Інстаграм: @meghannefahy
Меґан зіграла Дафну Бебкок, що відпочиває з Харпер в ролі Обрі Плази.
Фарід Мюррей Абрагам
Вік: 83 роки
Абрагам отримав премію Американської кіноакадемії за роль у фільмі 1984 "Амадей". Нещодавно він знявся в комедійному серіалі Apple TV Mythic Quest. У серіалі зіграв роль Берта Ді Грассо, батька Домініка (Майкла Імперіолі).
Адам Дімарко
Вік: 32
Інстаграм: @adamdimarco
У "Білому лотосі" хлопець грає сина Домініка та внука Берта Ді Грассо.
Том Голландер
Вік: 55
Том найбільш відомий своїми ролями у фільмах "Про час", "Пірати Карибського моря", "Богемна рапсодія", "Гордість і упередження". У серіалі він грає Квентіна, англійця, який відпочиває з друзями та племінником.
Гейлі Лу Річардсон
Вік: 27
Інстаграм: @haleyluhoo
Гейлі приєдналася до акторського складу в ролі молодої жінки, яка подорожує зі своїм босом – Танею у виконанні Дженніфер Кулідж.
Вілл Шарп
Вік: 35
Екранний чоловік Обрі Плази, Вілл Шарп, грає Ітана Спіллера у другому сезоні "Білого лотоса". Вілл — англійський актор і письменник, нещодавно став сценаристом фільму "Котячі світи Луїса Вейна" від Amazon Prime.
Джон Гріз
Вік: 65
Інстаграм: @jongries
Джон Гріз повертається у другий сезон "Білого лотоса" у ролі Грега, несподіваного коханого Тані, яку грає Дженніфер Кулідж.
Тео Джеймс
Вік: 37
Інстаграм: @theojamesofficial
Зовсім недавно Тео зіграв у перезапуску HBO "Дружина мандрівника в часі". У "Білому лотосі" зіграв чоловіка Дафни (Меґан Фей) – Кемерона Бебкока.
Сабріна Імпакчіаторе
Вік: 54 роки
Інстаграм: @sabrinaimpacciatore
Сабріна Імпаччіаторе зіграла італійського менеджера курорту. Комік італійського походження найбільш відома у США своєю роллю у фільмі 2004 року "Страсті Христові".
Лео Вудалл
Вік: 26
Інстаграм: @leowoodall
Цей молодий актор у 2021 році знявся у фільмі "Загублене серце" з Томом Голландом у головній ролі. Його роль у "Білому лотосі" – це загадка. Наразі це просто "привабливий гість, який зупинився в "Білому лотосі".
Беатріс Гранно
Вік: 29
Інстаграм: @beagranno
Італійська актриса Беотріс грає у "Білому лотосі" Мію. Вона описала свого персонажа, яка "починає з дуже невинного ставлення, але потім зрештою розуміє, що повинна робити все, що в її силах, щоб бути музиканткою".
Сімона Табаско
Вік: 28 років
Інстаграм: @simonatabasco
Інша перспективна італійська актриса, Сімона Табаско, грає Лусію. Симона назвала свого персонажа "дуже сильним" і заінтригувала, що "наприкінці вона бере те, що хоче". А у глядачів завжди складатиметься таке враження, що її неможливо "впіймати".