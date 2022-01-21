"Білий лотос" в Італії: що чекає на шанувальників серіалу HBO Max у другому сезоні

Один із найпопулярніших серіалів стрімінгу HBO Max "Білий лотос" у другому сезоні змінить локацію. Події проєкту розгортатимуться на фоні мальовничих краєвидів Італії, а саме на Сицилії.

Як повідомляє джерело, зйомки продовження серіалу відбудуться у готелі Four Seasons San Domenico Palace у Таорміні. І, судячи з забронованих дат на сайті готелю, фільмування планують завершити до 1 квітня 2022 року.

Не пропустіть Джулія Робертс, Шерон Стоун і не тільки: 5 актрис, які зіграли у фільмах про казино

Тож, враховуючи успіх першого сезону автори "Білого лотоса" та НВО Мах вирішили продовжити співпрацю на другий сезон, хоч, подейкують, що спочатку проєкт планувався як мінісеріал. Також очікується, що окрім нової локації у другому сезоні буде також новий набір акторів.

Сюжет першого сезону серіалу "Білий лотос"

Це гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного гавайського курорту протягом одного тижня. Спершу здається, що всякий герой – ідеальний, але це не так. У кожному епізоді серіалу життя персонажів сильно змінюються, їхні таємниці розкривають з кожним днем.

"Білий лотос" 2021: дивіться трейлер серіалу

Складно знайти цікавий фільм/серіал? Натомість проведіть вечір не менш захопливо зі SlotoKing . Це надійне онлайн-казино має десятки ігор, завдяки яким кожен гравець поринає в особливу атмосферу та отримує максимум задоволення від гри.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року стало відомо про те, що шоу продовжили на другий сезон, майже одразу після того, як відбулась прем'єра серіалу – 11 липня 2021 року.

Як відреагували в мережі на продовження серіалу