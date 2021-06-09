Зірка фільму "Воно" зіграє разом з Кіану Рівзом у новому фільмі "Джон Вік 4"

Як повідомляє джерело, до акторського складу нового фільму франшизи "Джон Вік" приєднався виконавець ролі монстра в екранізації роману Стівена Кінга "Воно" Білл Скарсгард. Деталі читайте на Кіно 24.

Яку роль буде виконувати Білл Скарсгард поки що не відомо. Ймовірно, що шанувальникам франшизи варто чекати на перший тизер або трейлер до фільму.

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Про майбутні пригоди найманого вбивці та його складні стосунки з колегами ми зможемо дізнатися під час прем'єри фільму, яка запланована на 26 травня 2022 року.

Що відомо про виробництво "Джона Віка 4"

Фільмування розпочалося з великою затримкою через пандемію COVID-19. Стрічку планували запустити в прокат вже в травні 2021 року, але, як і для багатьох інших голлівудських кінопроєктів, графік релізу фільму був змінений.

Головну роль знову зіграє Кіану Рівз, а режисером звісно виступить Чад Стагелскі, як і в трьох попередніх фільмах.

Нагадаємо також, що третя частина франшизи зібрала в прокаті більше 300 мільйонів доларів при бюджеті в 55 мільйонів.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що в четвертій серії бойовика візьме участь популярний китайський актор та майстер східних бойових мистецтв – Донні Ен. Стверджувалося, що йому дісталася роль приятеля Віка, з яким вони пов'язані спільним минулим та, що головне – спільними ворогами.

Сюжет франшизи про Джона Віка

Історія фільму заснована на сюжеті про колишнього найманця-вбивцю – Джона Віка (Кіану Рівз). В першій частині глядачам показала зав'язку франшизи: заради щасливого сімейного життя Вік залишив блискучу кар'єру кілера, але після смерті дружини він випадково вступає у конфлікт із син російського гангстера, який викрав його машину і вбив собаку найманця. То ж протягом двох наступних частин Джон Вік йде проти цілої мафії, щоб помститися, а потім, щоб вижити попри встановлені правила.



Кіану Рівз у ролі Джона Віка / Кадр з фільму