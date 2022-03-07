"Біля керма Росії – кінчений псих": зірка "Універу" звернулась до росіян, отруєних пропагандою

Українська акторка Ганна Кузіна, яка зіграла головну роль в російському серіалі "Універ. Новий гуртожиток" 2011 року, розповіла своїм підписникам про Путіна-терориста та звернулася до росіян, отруєних російською пропагандою.

Акторка зазначила, що отримує багато гнівних повідомлень від російських фанатів, які засуджують підтримку України. У зв’язку з цим зірка записала відеозвернення і пояснила росіянам, хто такий Путін.

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Я насамперед звертаюся до громадян Росії, адже, судячи з того, скільки мені приходить повідомлень, сповнених злості до України, я так розумію, що в Росії більшість абсолютно дезінформована,

– сказала акторка.

Ганна Кузіна сказала росіянам, що Путін воює в Україні з 2014 року. Це він розв’язав війна на Донбасі й зараз знову вдерся в Україну.

"Я заявляю, що він – воєнний злочинець. Він – світовий терорист. Те, що він робить – злочин проти людства. Я впевнена, що, якщо солдати з Росії та Білорусі відмовляться йти воювати проти України, можна зупинити це. Якщо нічого зараз не робити, все може погано закінчитись для всіх нас, для всього людства. Тому що, біля керма Росії – кінчений психопат", – доповнила вона.

Попри все, акторка подякувала нашим військовим за те, що так хоробро захищають нашу землю.

Мені не вистачить сил, життя і слів, щоби подякувати ЗСУ. Дякую Вам, хлопці, всім, хто боронить нашу державу. Я дуже вами пишаюся. Слава Україні!,

– зі слізьми на очах звернулася акторка до військових.





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