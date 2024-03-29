Ви маєте це побачити: 3 біографічні фільми з високим рейтингом, які вас здивують

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"Ігри розуму"

Джон Неш — молодий вчений, який повністю поглинутий однією метою: зробити яке-небудь відкриття. Його роботи в галузі теорії ігор отримують загальне визнання. Неш отримує роботу в престижній лабораторії й починає працювати над особливими проєктами.

Там він вперше зустрічає нове для себе поняття — любов. Це нове відчуття вносить у його життя Алісія Лард, красуня-студентка з факультету фізики. Проте їхнє щастя перекреслить хвороба.

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"Темні часи"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Під час початку Другої Світової війни Франція вже вклала зброю під натиском агресії Адольфа Гітлера, і тепер на черзі була Великобританія. Уряд острова став перед важливим вибором — продовжувати боротьбу або шукати шлях до перемир'я.

Хоча здавалося, що нацистські сили мають перевагу, а значна частина армії Великобританії опинилася в облозі на пляжах Дюнкерка, новообраний Прем'єр-Міністр Вінстон Черчилль мав свій план дій. Він не мав наміру йти на угоди з ворогом, оскільки розумів можливі наслідки цього кроку.

"Темні часи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мавританець"

Американська влада підозрює Мохаммеда Ульд Слахі у вербуванні терористів під час терактів 11 вересня. Без офіційних звинувачень і можливості захисту в суді, Слахі засуджують до в’язниці.

Лише через 6 років він отримує право на адвоката, і у боротьбу проти урядової машини вступають адвокатка Ненсі Голландер та її помічниця Тері Дункан. Завдяки їхній величезній праці вдасться розкрити приголомшливу істину та довести, що людський дух не зламає жодні ґрати.

"Мавританець": дивіться онлайн трейлер фільму

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