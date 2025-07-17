Бої, драйв і адреналін: 3 високорейтингові фільми про бокс, які ви подивитесь на одному диханні

19 липня на стадіоні "Вемблі" відбудеться очікуваний реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Ми зібрали для вас підбірку фільмів про бокс, які точно допоможуть налаштуватись на потрібний лад. Обирайте стрічку у списку від Кіно 24.

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Які фільми про бокс глядачі переглядають на одному подиху?

"Роккі"

Це високорейтингова спортивна драма, яку світ побачив у 1976 році. Стрічка розповідає про Роккі Бальбоа – людину-легенду, яка своїм характером та цілеспрямованістю змогла досягти неймовірних успіхів у сфері боксу. Він піднявся з самого дна на вершину.

Жодні професіонали не можуть встояти перед його поєдинками. Але за цим стоять виснажливі тренування та великі мрії: Роккі мріє про пояс чемпіона світу, тому прямує до своєї цілі, не зважаючи на будь-які перешкоди та навіть найпотужніших суперників.

"Роккі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крихітка на мільйон доларів"

У центрі сюжету – Френк Данн, тренер з боксу, який переживає непростий період у житті. Через складні стосунки з донькою він відгородився від емоційної близькості, щоб знову не відчувати біль втрати.

Однак усе змінюється, коли він знайомиться з Меггі – рішучою та впевненою дівчиною, яка приходить до його спортзалу. Меггі загартована випробуваннями й має сильний характер, тож ніколи не здається. Але понад усе вона прагне, щоб у неї повірили.

З часом Френк і Меггі розуміють: вони давно шукали одне одного. І саме ця зустріч допоможе їм не лише досягти спортивних вершин, а й вистояти у найважчому бою – коли йдеться про боротьбу за саме життя.

"Крихітка на мільйон доларів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Під ударом"

Це бойовик, який є найновішим у нашій добірці. Стрічка вийшла у світ у 2020 році. В центрі сюжету син, який прагне досягти таких же висот, як його знаменитий батько, боєць ММА.

Однак, щоб досягти бажаного результату, йому доведеться з'ясувати для себе, як розірвати те порочне коло, яке не зміг розірвати його батько. Глядачі зазначають, що це відмінний фільм про спорт, стосунки батька та сина та сім'ї загалом. Окрім цього, українці хвалять гру акторів.

"Під ударом": дивіться онлайн трейлер фільму

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