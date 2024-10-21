Від "Гаррі Поттера" до "Сяйва": 5 найвідоміших близнюків у фільмах

У фільмах завжди цінують хороші пари та дуети – від комедій до бойовиків і драм. Та коли під дуетом маються на увазі близнюки, історія стає ще цікавішою. Хоч не всім фільмам потрібна така деталь, однак є чимало стрічок, де актори грають двох людей одночасно чи працюють з братами або сестрами.

Деякі акторські пари, які зіграли близнюків, навіть близько не схожі одне на одного. Але вони теж потрапили у цю добірку від Collider, адже удвох все стає краще.

Цікаво 50 найкращих фільмів жахів усіх часів за версією Variety

Близнючки Грейді – "Сяйво"

У книжці Стівена Кінга Грейді є сестрами, а не близнючками. Та у кіно Стенлі Кубрик вирішив зобразити їх саме таким чином, і точно не помилився.

Близнюки у кіно / Кадр з фільму

Акторки Ліза та Луїза Бернси – справжні близнючки, які прославилися завдяки ролі Алекси та Алексі у культовому фільмі жахів. Дівчатка, яких убив їхній батько, кілька разів у блакитних сукенках з легкими посмішками з'являються Денні – синові Джека.

Люк Скайвокер і Лея Органа – "Зоряні війни"

Перша трилогія "Зоряних воєн" увійшла у список найкращих фільмів-франшиз за увесь час. Це не лише завдяки Дарту Вейдеру чи Обі Ван Кенобі, але й близнюкам Люку Скайвокеру та Леї Органі. Їх розлучили при народженні, тому вони стали зовсім різними за походженням.



Близнюки у кіно / Кадр з фільму

Але Люк і Лея змогли знайти одне одного роки потому завдяки схожим цінностям і цілям. Вони проявляють схоже бунтарство й хоробрість ще до того, як дізнаються про свій справжній статус.

Вінсент і Джуліус Бенедикт – "Близнюки"

Режисер Айван Райтман сумнівався, чи зможе Арнольд Шварценеггер показати якісну акторську гру у комедії. Він ризикнув – і цей ризик виправдав усі очікування, адже фільм став сенсацією, а Вінсент і Джуліус –найкращими кіноблизнюками.



Близнюки у кіно / Кадр з фільму

За сюжетом, Вінсент виріс у притулку, він розумний і хитрий. Тоді як Джуліус спортивний, але м'який за характером – його виховував професор. Братів розлучили задля експерименту через смерть матері, та вони вірять, що знайдуть її.

Ванда і П'єтро Максимов – "Месники: Ера Альтрона"

П'єтро має надлюдську швидкість і є запальним та нетерплячим, а Ванда володіє телепатичними та телекінетичними здібностями, пригнічуючи свої емоції. Вони стали сиротами, коли бомба влучила в їхній дім та вбила батьків.



Близнюки у кіно / Кадр з фільму

Можливо, якби вони разом залишилися у кіновсесвіті Marvel, то стали б знаковими персонажами. Однак П'єтро гине – ця жертва мала велике значення у фільмі.

Фред і Джордж Візлі – "Гаррі Поттер"

Джеймс і Олівер Фелпс не мали акторського досвіду, але вирішили ризикнути та пройти прослуховування на "Гаррі Поттера". У результаті вони стали для багатьох найулюбленішими персонажами цього всесвіту.



Близнюки у кіно / Кадр з фільму

Вони пустотливі, веселі та розумні й мають неймовірне почуття гумору. Смерть Фреда в останньому фільмі стала однією з найтрагічніших, та була ударом для шанувальників.