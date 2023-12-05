Вкотре пробила дно: скандальна блогерка Алхім рекламує російський серіал

У мережі продовжують активно обговорювати російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті", який уже не просто коментують підлітки та несвідома молодь, а й популяризують дорослі українські, так звані, інфлюенсери.

Анна Алхім, скандальна українська блогерка, відверто зізнається у своїй позиції, перебуваючи "поза політикою", споживає ворожий контент та досі не переходить на українську мову.

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Блогерка Алхім споживає і популяризує російський контент

Зокрема, досі не вщукають розмови про російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті". Про нього активно пишуть в мережі українські школярі та підлітки, тим самим підігріваючи ще більший інтерес серед однолітків.

Утім, з'ясувалось, що не лише підлітки зацікавились російським контентом у часі війни. Скандальна українська блогерка, Анна Алхім, яка неодноразово виражала свою позицію, кажучи, що вона "поза політикою", спілкується російською мовою, а тепер, на свою широку авдиторію у тікток та інстаграм відверто говорить про те, що вона дивиться російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті", про який зараз усі говорять.

Українські користувачі мережі вкрай обурились такій повендінці блогерки, ось, що вони пишуть:

"Ви адекватна? Спонсоруєте російську армію переглядами цього серіалу, тисячі смертей – на вашій совісті!"

"Це російський серіал. Алхім, що ще повинно статись в Україні, щоб ти і такі, як ти перестали дивитись це лайно? Черговий раз дно пробиваєш..."

"Чого її не виженуть з країни?"

"На жаль, багато хто дивиться цей серіал, навіть патріоти… тишком-нишком..."

"Чи дивились ви "20 днів у Маріуполі"? Подивіться!"

"Слово пацана. Кров на асфальті" – російський серіал, який небезпечний для України

Певна річ, перегляд російського контенту в Україні, у час війни є неприпустимим для свідомих громадян. Утім, мало того, що переглядами цього серіалу українці самі ж собі спонсорують ракети, кров та смерті, такий галас навколо ворожого продукту абсолютно немотивує бійців на фронті та тих, хто виборює незалежність України в тилу.

Окрім того проблема серіалу полягає у тому, що він відтворює епоху, коли юнаки обирали життя на вулиці намість отримання освіти та саморозвитку. Фраза "Мене виховала вулиця" походить саме з того часу, коли молодь, часто потрапляла в конфлікти, билась, грабувала.

Найтривожніше те, що цей серіал став популярним і в Україні. Зокрема, серед молоді є ті, хто вже цікавився, чи існують подібні кримінальні угруповання в Україні і як до них можна приєднатись.