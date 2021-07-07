Bobritsa Film Festival 2021 оголосив переможців конкурсної програми

Визначено переможців конкурсної програми Bobritsa Film Festival 2021, який відбудеться 24 та 25 липня в селі Бобриця Бучанського району Київської області.

Четвертий рік поспіль кінофестиваль у Бобриці збирає десятки стрічок з усього світу. На конкурсну програму цього року було подано 26 робіт з 14 країн світу:

Читайте також Передпокази Bobritsa Film Festival 2021: сучасні українські фільми у селах Київщини

Які країни були представлені на фестивалі:

Україна;

Канада;

Чилі;

Іспанія;

Швейцарія;

Туреччина;

Великобританія та інших.

Переможців визначало професійне журі у складі:

продюсерки та членкині Української кіноакадемії Наталії Лібет (голова журі)

(голова журі) продюсерки та очільниці "Евос фільм" Ольги Матат;

члена Української кіноакадемії, сценариста, режисера та продюсера Сергія Касторних.

Переможці конкурсної програми Bobritsa Film Festival 2021

"Найкращий документальний фільм" – Not Alone режисерки Сніжани Гусаревич, Україна.

– Not Alone режисерки Сніжани Гусаревич, Україна. "Найкращий короткометражний фільм" – "Ой!" (Oh!) режисерки Ольги Золотарьової, Україна.

– "Ой!" (Oh!) режисерки Ольги Золотарьової, Україна. "Найкраща студентська робота" – "Пан Германн Манн" (Herr Herrmann Mann) режисера Ларс Смекал (Lars Smekal), Німеччина.

– "Пан Германн Манн" (Herr Herrmann Mann) режисера Ларс Смекал (Lars Smekal), Німеччина. "Найкращий анімаційний фільм" – "Хлопчик і гора" (The Boy and The Mountain) режисерів Сантьяго Агілера та Габріель Монреаль (Santiago Aguilera, Gabriel Monreal), Чилі.

Ми пишаємося тим, що кожного року нам надсилають усе більше робіт, а географія фестивалю розширюється. Вітаємо цьогорічних переможців та чекаємо зустрічі у Бобриці!

– коментує кураторка фестивалю Олена Мібчуані.

Фільми-переможці увійдуть в офіційну програму IV щорічного міжнародного фестивалю кіно Bobritsa Film Festival 2021, де також покажуть новинки українського виробництва (детальну програму буде оголошено пізніше). Фестиваль уже традиційно об’єднає перегляд фільмів просто неба, зустрічі та майстер-класи за участі митців кіногалузі, а також відпочинок на природі зі смачною їжею та іншими розвагами.