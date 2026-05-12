Думав допомагати війську попри свій вік: де зараз Богдан Бенюк, син якого мобілізувався

Богдан Бенюк – популярний український актор театру та кіно. Він добре відомий глядачам, адже у його творчому доробку – близько сотні ролей у фільмах, серіалах і театральних постановках. Крім того, саме його голосом українською говорить легендарний зелений велетень Шрек.

Днями стало відомо, що син актора долучився до війська. Про це розповів український актор Сергій Калантай в інтерв'ю Аліни Доротюк. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Богдан Бенюк, що відомо про мобілізацію його сина та чи замислювався сам актор над тим, щоб долучитися до ЗСУ.

Де зараз і як живе український актор Богдан Бенюк?

Зараз Богдан Бенюк продовжує активно займатися акторством, грає у театрі та знімається в кіно. Зокрема, він є художнім керівником Київського академічного драматичного театру на Подолі, а також виходить на сцену Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Крім того, актора можна побачити у фільмах і серіалах. Серед останніх проєктів за його участю – стрічка "Хазяїн. На своїй землі", у якій він зіграв одну з головних ролей.

Що цікаво, у 2024 році, попри свій вік – тоді акторові було 68 років, – він заявляв, що хотів би бути корисним для війська. Богдан Бенюк зізнавався, що готовий навіть залишити театр, аби долучитися до допомоги армії: возити військових, варити їжу, носити дрова чи підтримувати бойовий дух.

За словами актора, він і досі почувається фізично витривалим та здатним допомагати. Про це він розповідав в інтерв'ю для ТСН.

Утім, наразі Богдан Бенюк продовжує свою професійну діяльність. Водночас відомо, що його син долучився до лав Збройних сил України.

Син Бенюка мобілізувався до війська: що відомо?

Український актор Сергій Калантай дав інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк, у якому розповів, що 29-річний син Богдана Бенюка поповнив лави ЗСУ.

За словами актора, про це він дізнався нещодавно й зізнався, що такий вчинок його дуже вразив, адже вважає це гідним рішенням. Водночас більше подробиць Сергій Калантай не розкрив.

Його два зяті служать, і син пішов служити. Це вчинок,

– розповів Сергій.

Відомо, що син Бенюка пішов стопами батька: навчався в аспірантурі, захистив кваліфікаційну роботу, займався дубляжем і планував працювати продюсером. Однак зрештою він обрав шлях захисту своєї країни. Де саме нині служить чоловік і яку посаду обіймає – наразі невідомо.

Сам Богдан Бенюк поки публічно не коментував мобілізацію сина.