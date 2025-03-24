Відомий український актор поділився, як знімають українські серіали: "Віримо, що все зміниться"

Відомий український актор Богдан Буйлук, який активно знімається в серіалах і грає у театрі, поділився своєю думкою щодо процесу зйомок серіалів в Україні. Артист має значний досвід в цій сфері та добре розуміє механізми, які стоять за створенням українських стрічок.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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Богдан Буйлук про те, як знімають українські серіали

Богдан звертає увагу на те, що більшість українських серіалів є однотипними, з подібними сюжетними лініями, лише з різними інтерпретаціями. З усім тим, ці серіали знаходять свою аудиторію в Україні, і глядачі сприймають їх із задоволенням.

Ця аудиторія це дивиться, їм це подобається,

– говорить актор.

Інтерв'ю Богдана Буйлука: дивіться відео онлайн

Попри це, Богдан називає серіали "Спіймати Кайдаша" та "Перші ластівки" винятками серед інших українських стрічок, підкреслюючи, що ці роботи значно прогресивніші та відрізняються високим рівнем якості й контенту. Вони, на думку актора, демонструють нові підходи до створення серіалів і можуть стати орієнтиром для розвитку українського кінематографа в майбутньому.

Звичайно, ми всі віримо, що все зміниться,

– каже Богдан.

Попри те, що індустрія знімає переважно комерційно орієнтовані проєкти, Богдан Буйлук все ж сподівається, що українське кіно з часом буде удосконалюватись, ставати більш різноманітним і творчим, і знайде нові шляхи для розвитку.