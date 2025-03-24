Ці стрічки на Кіно 24 відкриють перед вами справжні емоційні лабіринти. Від драм, які ставлять перед героями складні моральні вибори, до історій про кохання, втрати та самопізнання – вони змушують переглянути власне ставлення до життя і людей.

Дивіться також 3 культові трилери, які під силу лише найсміливішим кіноманам

"Велика риба"

За сюжетом, помирає Едвард Блум, і його син вирішує дізнатися більше про життя батька, який завжди був загадковою та колоритною особистістю. Він хоче зібрати докупи всі ті легенди та міфи, що оточували батькову історію, щоб зрозуміти, ким був цей чоловік насправді, і чи відповідає його реальне життя тим неймовірним розповідям, які розповідав батько.

"Велика риба": дивіться онлайн трейлер фільму

Під час свого пошуку син виявляє численні дивовижні факти про життя Едварда, які здаються майже надприродними. Легенди, які з часом стали частиною родинної історії, включають неймовірні пригоди, зустрічі з незвичайними людьми й участь в епічних подіях. Водночас з'ясовуючи ці історії, син стикається з розмаїттям та складністю батькового життя, в якому є місце як для мрій, так і для реальних моментів гіркоти та радості.

У підсумку, син приходить до висновку, що життя його батька було дійсно надзвичайним і різноманітним.

"Ближче, ніж будь-коли"

За сюжетом, сімнадцятирічний Акіто дізнається, що йому залишилося жити всього рік через важку хворобу. Його життя раптово набуває гіркоти та безвиході, але все змінюється, коли він зустрічає смертельно хвору дівчину, на ім'я Сора, яка, як і він, бореться з невиліковною хворобою. Вона знає, що їй залишилося всього шість місяців, і її життя вже сповнене болю і безнадії.

"Ближче, ніж будь-коли": дивіться онлайн трейлер фільму

Акіто, зрозумівши, що він не єдиний, хто переживає страшну невизначеність, вирішує змінити своє ставлення до життя. Він знаходить новий сенс, даруючи радість і підтримку Сорі. Він починає робити все можливе, щоб її останні місяці були сповнені яскравих моментів і щастя.

"Англійський пацієнт"

У цій драмі, що розгортається на тлі Другої світової війни, пілот, важко поранений у бою, розповідає свою трагічну історію кохання медсестрі, яка за ним доглядає в госпіталі. Він, зранений не лише фізично, а й емоційно, намагається знайти сили, аби пережити жахи війни та особисті втрати. В кожному його слові звучить біль і туга за тим, що вже не повернути, але також і світло надії, яке він знаходить у спілкуванні з медсестрою.

"Англійський пацієнт": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ж ви не любите мелодрами, то ми зібрали для вас 3 культові трилери, які під силу лише найсміливішим кіноманам