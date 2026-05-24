Куди зник Богдан Осадчук, який зіграв роль Тохи у популярному підлітковому серіалі "Школа"

Ви могли бачити Богдана Осадчука у серіалі "Школа", де він зіграв роль Тохи Сидоренка. Серіал вийшов на екрани у 2018 році.

Відтоді минуло чимало часу, тож актори, які тоді були підлітками, помітно змінилися. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як змінився за 8 років Богдан Осадчук і чим живе сьогодні.

Де зараз і як живе Богдан Осадчук?

Роль у серіалі "Школа" стала для Богдана Осадчука лише початком акторської кар'єри. Після завершення зйомок він вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Сьогодні Богдан – талановитий український актор і модель, який активно розвиває свою кар'єру. Зокрема, він грає на театральній сцені разом із такими відомими акторами, як Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко та іншими артистами вистави "Наші Кайдаші".

Разом вони гастролюють країною та дарують глядачам яскраві емоції. Крім того, частину коштів із вистав спрямовують на підтримку Збройних сил України.

Я пишаюсь шо я українець, що виріс на землі незламних духом людей, дякую долі що саме тут я можу бути вільною людиною з правом на свою думку,

– ділився актор на своїй інстаграм-сторінці.

Кілька місяців тому Богдан Осадчук ділився спогадами про зйомки серіалу "Школа". У соцмережах він опублікував світлини, на яких можна побачити Анна Трінчер, Ірина Кудашова та інших акторів, із якими разом працював над серіалом.

2017 в око попав, знаю що не вписався в тренд, але приємно було згадати безтурботні та радісні моменти,

– написав Богдан.

Які ще актори зіграли в підлітковому серіалі "Школа"?

Окрім Богдана Осадчука у серіалі "Школа" зіграли такі актори:

Яніна Андрєєва

Микита Вакулюк

Олена Курта

В'ячеслав Богушевський

Єлизавета Василенко

Олександр Петренко

Ірина Кудашова

Данило Черкас

Роман Лук'янов

Анатолій Тихомиров

Олег Виговський

Анна Трінчер

Карина Чернявська та інші.

У кожного з них життя склалось абсолютно по-різному.