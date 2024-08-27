Легенда українського кіно: 5 найвизначніших стрічок, у яких знявся Богдан Ступка

27 серпня 1941 року народився видатний український актор театру і кіно Богдан Сильвестрович Ступка. Чоловік здобув популярність й в інших країнах світу та неперевершено зіграв багатьох персонажів. Однак його життя обірвалося у 2012 році. Відомо, що актор довго боровся з важкою хворобою – раком кісток.

У театрі Ступка зіграв понад 50 ролей. Сцену він полюбив ще в дитинстві, оскільки батько, тітка та дядько Богдана працювали у Львівському оперному театрі. Яким же актор запам'ятався у кіно, читайте на сайті Кіно 24.

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"Білий птах з чорною ознакою" (1971)

Роль – Орест Дзвонар

Події фільму розгортаються у 1937-1947 роках, а глядачі знайомляться зі сім'єю Дзвонарів, яка живе на Буковині. Люди перебувають у скрутній ситуації, адже їжі немає, а румуни почали насаджувати свою мову і культуру. Голова родини Дзвонарів вирішує, що його сини – Петро, Орест, Богдан і Георгій мають піти у наймити.

"Білий птах з чорною ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Молитва за гетьмана Мазепу" (2001)

Роль – гетьман Іван Мазепа

"Молитва за Гетьмана Мазепу" став першим великобюджетним і повнометражним фільмом, відколи Україна здобула незалежність. До того ж він входить у рейтинг 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. За сюжетом, відбувається боротьба між гетьманом Іваном Мазепою і московським царем Петром I.

"Молитва за гетьмана Мазепу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чорна рада" (2001)

Роль – Іван Брюховецький

За основу цього серіалу ліг роман Пантелеймона Куліша "Чорна рада". У ньому розповідається про часи після смерті українського гетьмана Богдана Хмельницького. Тепер за владу борються Іван Брюховецький і Яким Сомко. Присутня й любовна лінія, яка є не менш цікавою за політичну.

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"Чорна рада": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Вогнем і мечем" (1999)

Роль – Богдан Хмельницький

"Вогнем і мечем" – польський фільм, який зняв режисер Єжи Гоффман. Посол князя Речі Посполитої Яреми Вишневецького рятує Богдана Хмельницького, коли їде з Криму. Після цього останній стає на чолі козацького повстання, якому вдається перемогти поляків. Однак Ярема Вишневецький намагається вгамувати бунт.

"Вогнем і мечем": дивіться онлайн трейлер фільму

"Серце на долоні" (2008)

Роль – Костянтин

У фільмі розповідається про бізнесмена Костянтина, прекрасне життя якого змінюється в один момент. Чоловік дізнається, що має проблеми з серцем, тому повинен терміново шукати донора. Коли головний герой приходить в лікарню, то зустрічає хлопця, який хоче покінчити життя самогубством та може врятувати Костянтина.

"Серце на долоні": дивіться онлайн трейлер фільму

Обов'язково подивіться фільми з Богданом Ступкою. Його гра – неперевершена, тому точно вас вразить.