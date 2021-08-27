Богдану Ступці могло б бути 80: успіх, слава та світове визнання актора
Джерело:24 канал
Богданом Ступкою захоплюються не тільки в Україні, а й за кордоном. Він зіграв понад 100 ролей у кіно і ще раз так у театрі. Сьогодні йому б виповнилося 80 років. До ювілею актора редакція Кіно 24 підготувала матеріал, у якому згадає про успішні проєкти з Богданом Ступкою та світове визнання актора.
У 1984 році Богдан Ступка закінчив Київський театральний інститут імені І. Карпенка Карого і отримав диплом театрознавця. З цього часу і починається славетна кар’єра легендарного актора.
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Однак, відомо, що ще у 1970 році у Богдана Ступки були спроби знятися в кіно. Це сталося в радянському фільмі "Білий птах з чорною ознакою".
У центрі історії – українське село у важкий історичний час. Події фільму зображають десятиліття, починаючи з 1937 року.
"Білий птах з чорною ознакою": дивіться відео
Богдан Ступка у фільмі перевтілився на українського націоналіста. Хоча, спершу на цю роль претендував Іван Миколайчук. Завдяки бездоганній екранній грі у цій стрічці, складній та проникливій, його помітили на Московському кінофестивалі, де фільм нагородили Золотим призом.
У свої 30 років актор мав у творчому доробку декілька головних ролей в кіно:
- "Право на любов";
- "Серед літа";
- "Забудьте слово "смерть";
- "І прийде день...".
Серед найяскравіших стрічок 80-х років з участю Богдана Ступки можемо назвати:
- "Червоні дзвони";
- "До розслідування приступити";
- "Діти сонця";
- "Данило – князь Галицький";
- "Микола Вавілов".
У 1999 році вийшла польсько-українська стрічка "Вогнем і мечем" режисера Єжи Гофмана. Цей фільм став культовим в історії кінематографа. За словами міжнародних критиків, Богдан Ступка професійно і гарно зіграв гетьмана Богдана Хмельницького.
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У 2004 році, теж у непрості для України часи, Богдан Ступка зіграв головну роль у стрічці "Свої". Цей фільм був відзначений багатьма преміями на міжнародних кінофестивалях:
- "Золотий Овен";
- Мінський "Лістапад";
- Премія "Срібний Георгій" на Московському кінофестивалі;
- "Ніка";
- Номінація на премію Європейської кіноакадемії у категорії "Найкраща чоловіча роль".
У цьому ж році акторі знявся у ще одному фільмі "Водій для Віри", який отримав головний приз російського фестивалю "Кінотавр" – премію "Золота троянда".
Не меншу популярність акторові принесла стрічка "Три напівграції" 2006 року, що розповіла про любовні перипетії трьох подруг. Богдан Ступка зіграв коханого Олени Хмельницької, яка на багато років є молодшою за нього. Ще більшу популярність приніс кліп "Надто пізня любов" Леоніда Русанова, в якому змонтовані кадри із фільму, зокрема романтичні стосунки героїв. Ролик у ютубі зібрав понад 5 мільйонів переглядів.
Український глядач – найкращий глядач у світі, і його вдячність, і оплески є кращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов’язок кожного – зберегти її культурне багатство,
– говорив Богдан Ступка.
Не залишимо поза увагою й популярний фільм 2007-го року Кіри Муратової "Два в одному" з яскравою роллю Богдана Ступки. Світова прем’єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі та в Нью-Йорку, на якій світові критики порівнювали акторську майстерність Ступки із видатними:
- Аль Пачіно;
- Робертом Де Ніро;
- Ентоні Гопкінсом.
Талант – не гроші, не ковбаса, не шинка. Не вирахуєш, скільки відсотків його є. У когось проявляється швидко, у декого – поступово. Треба мати терпіння й чекати, коли прилетить цей птах,
– із щоденника актора.
"Два в одному" 2007 рік: дивіться трейлер
У 2008 році актор отримав премію за чудовий фільм "Серце на долоні" польського режисера Кшиштофа Зануссі. На Міжнародному римському кінофестивалі Богдана Ступку нагородили срібною статуеткою "Марк Аврелій" в номінації "Найкраща чоловіча роль".
Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в цілому світі. Мрії повинні збуватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому,
– ділився Ступка.
"Серце на долоні": дивіться трейлер
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У 2009 році легендарний актор перевтілився в історичну постать Тараса Бульбу в однойменному фільмі "Тарас Бульба" режисера Володимира Бортка і отримав за цю роль "Золотого орла". (Таку ж премію здобув за головну роль у фільмі "Дім").
Богдан Ступка в ролі Тараса Бульби / Фото Кіноріум
У 2012 році, у рік його смерті, Богдан Ступка отримав "Телетріумф" як "Актор телевізійного фільму/серіалу" за роль в "Одного разу в Ростові".
Загалом за все своє творче життя актор став володарем 15-ти престижних нагород. Серед знакових відзнак:
- членство в Союзі кінематографістів України;
- Європейській кіноакадемії;
- Академії мистецтв України;
- звання академіка Російської академії кінематографічних мистецтв "Ніка".
Розповімо про ще один важливий досвід у кар’єрі Ступки. Актор був президентом таких фестивалів:
- Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", 2001 рік;
- Бердянського міжнародного кінофестивалю "Бригантина", 2006 рік;
- Київського міжнародного кінофестивалю, 2009 рік.
У 2011 році актор отримав найважливішу для нього премію – звання Героя України.
Герой України – це приємно. Тебе держава підтримала,
– говорив Ступка.
Успіх у театральній кар’єрі
Найбільше знаковими ролями у тетрі були в таких проєктах:
- "Тев'є-Тевель";
- "Сни за Кобзарем";
- "Маячня удвох";
- "Лев і левиця";
- "Старосвітська любов".
Спектакль за Шолом-Алейхемом "Тев'є-Тевель" – один з найпопулярніших в репертуарі театру імені Івана Франка. Квитки на нього розпродувалися за одну мить, а глядачі дивилися сотню разів. Всі грали чудово, але Богдан Ступка в ролі Тев'є був геніальний. Зал сміявся і плакав разом з акторами – це було щось неймовірне. Цю роль (разом з ролями дяді Вані з однойменної п'єси Чехова і Миколу Задорожного з п'єси "Украдене щастя" Франка) Ступка вважав найвдалішими. А спектакль "Тев'є-Тевель" називав "Біблією, розказаної на прикладі однієї сім'ї".
"Тев'є-Тевель" 1993 рік: відеоверсія вистави
Цікаво, що грі у "Тев'є-Тевель" аплодувала онука автора п'єси – Шолом Алейхема.
Максималізм у професії, увага і повага до людей – колег, батьків, родини. Багато гумору і серйозні історії,
– згадав батька Ступка-молодший.
Як Київ вшанує пам'ять видатного актора
До дня народження видатного українського актора у театрі Франка буде особлива вистава. У ній він свого часу дуже хотів зіграти, втім роль виконає його син.
Вистава буде за п'єсою Генріка Ібсена "Пер Гюнт". П'єса, про яку він мріяв, щоб вона ішла в репертуарі нашого театру, багато було ідей, думок щодо режисерів,
– наголосив Ступка.
Новий сезон у театрі Франка дивуватиме глядачів: дивіться відео 24 каналу