3 блискучі бойовики 2026 року, від яких волосся стає дибки

Справжні прихильники адреналіну часто перебувають у пошуку нових бойовиків. Адже саме цей жанр вміє подарувати ті емоції, від яких потім важко відмовитись.

Екшн, драйв і відчуття справжньої насолоди – усе це ви знайдете у нашій новій добірці. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали найновіші бойовики, які вас не розчарують.

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Які нові бойовики зможуть вразити справжніх кіноманів?

"Зрив"

Американський бойовик-трилер сценариста та режисера Джо Карнагана. Прем'єра відбулась 16 січня 2026 року.

У фільмі знялися Метт Деймон, Бен Аффлек, Стівен Юн, Тейана Тейлор, Саша Калле, Нестор Карбонелл, Каталіна Сандіно Морено та інші.

"Зрив": дивіться онлайн трейлер фільму

"Команда руйнівників"

Цей фільм ідеально підійде для тих, хто любить таку суміш, як комедія та бойовики. Адже сюжет розгортається навколо зведених братів, які давно не спілкувалися, але вони зустрічаються після загадкової смерті батька і починають шукати разом правду. А у пошуку її, відкривають такі таємниці, які можуть зруйнувати їхню родину.

"Команда руйнівників": дивіться онлайн трейлер фільму

Прем'єра цього фільму відбулася 28 січня 2026 року. У бойовику ви побачите і хороші бійки, і відмінні краєвиди.

"Верхівковий хижак"

Це напружений бойовик-трилер режисера Бальтасара Кормакура, сценарій до якого написав Джеремі Роббінс.

Головні ролі у стрічці виконали Шарліз Терон, Тарон Еджертон та Ерік Бана.

"Верхівковий хижак": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – досвідчена скелелазка, яка опиняється в смертельній небезпеці посеред дикої природи.

Прем'єра фільму відбулась у березні 2026 року.

Обирайте стрічку для перегляду та зануртесь у велику дозу справнього адреналіну.