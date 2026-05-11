Готуйте попкорн: 3 високорейтингові бойовики на Netflix для цікавого вечора
- "Безславні виродки" має рейтинг IMDb 8.4/10 і розповідає про групу американських диверсантів у Франції під час Другої світової війни.
- "Нічний агент" отримав рейтинг IMDb 7.4/10, сюжет розгортається навколо агента ФБР, що стає частиною змови після дивного дзвінка.
Провести вечір за переглядом цікавого фільму чи серіалу – ідеальний варіант. Можна зібратися з друзями, щоб час пройшов веселіше.
24 Канал розповість про високорейтингові бойовики на Netflix, які варто подивитися. Зберігайте добірку для ваших кіновечорів.
Не пропустіть Що дивитись перед Євробаченням: 3 високорейтингові фільми, які навчать вірити в себе
Які бойовики подивитися на Netflix?
"Безславні виродки"
- Рейтинг IMDb: 8.4/10
Події розгортаються під час Другої світової війни у Франції, яку окупували нацисти. Група американських диверсантів під назвою "Виродки" хоче знищити їхніх керівників. Для цього потрібно потрапити до паризького кінотеатру, де мають показувати пропагандистський фільм.
"Безславні виродки": дивіться онлайн трейлер фільму
"Нічний агент"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 30
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Сюжет розгортається навколо агента ФБР, який працює в підвалі Білого дому та відповідає на телефонні дзвінки, які ніколи не лунали до однієї ночі. Головний герой опиняється в центрі змови.
"Нічний агент": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Уцілілий"
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
У 2005 році в Афганістані морські піхотинці відправляються в розвідувальну місію, щоб ліквідувати лідера Талібану Ахмада Шаха. Чоловіків помітили пастухи, але ті вирішують не вбивати їх. Один з афганців попереджає групу талібів про вторгнення. Так, розпочинається жахлива битва.
"Уцілілий": дивіться онлайн трейлер фільму
Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?
На сайті Tudum представлений список найпопулярніших фільмів на Netflix в Україні на цей час:
"Верхівковий хижак"
"Мавка. Справжній міф"
"У чужій шкурі"
"Трошки вагітна"
"Мене звати Аґнета"
"Перекладачка"
"Сусідки по кімнаті"
"Не говори зі злом"
"180"
"Лютий напад"