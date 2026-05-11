Готуйте попкорн: 3 високорейтингові бойовики на Netflix для цікавого вечора

Провести вечір за переглядом цікавого фільму чи серіалу – ідеальний варіант. Можна зібратися з друзями, щоб час пройшов веселіше.

24 Канал розповість про високорейтингові бойовики на Netflix, які варто подивитися. Зберігайте добірку для ваших кіновечорів.

Які бойовики подивитися на Netflix?

"Безславні виродки"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Події розгортаються під час Другої світової війни у Франції, яку окупували нацисти. Група американських диверсантів під назвою "Виродки" хоче знищити їхніх керівників. Для цього потрібно потрапити до паризького кінотеатру, де мають показувати пропагандистський фільм.

"Нічний агент"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 30

: 30 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Сюжет розгортається навколо агента ФБР, який працює в підвалі Білого дому та відповідає на телефонні дзвінки, які ніколи не лунали до однієї ночі. Головний герой опиняється в центрі змови.

"Уцілілий"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

У 2005 році в Афганістані морські піхотинці відправляються в розвідувальну місію, щоб ліквідувати лідера Талібану Ахмада Шаха. Чоловіків помітили пастухи, але ті вирішують не вбивати їх. Один з афганців попереджає групу талібів про вторгнення. Так, розпочинається жахлива битва.

Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?

На сайті Tudum представлений список найпопулярніших фільмів на Netflix в Україні на цей час: