Готуйте попкорн: 3 високорейтингові бойовики на Netflix для цікавого вечора

11 травня, 22:04
Марія Примич
Основні тези
  • "Безславні виродки" має рейтинг IMDb 8.4/10 і розповідає про групу американських диверсантів у Франції під час Другої світової війни.
  • "Нічний агент" отримав рейтинг IMDb 7.4/10, сюжет розгортається навколо агента ФБР, що стає частиною змови після дивного дзвінка.
Провести вечір за переглядом цікавого фільму чи серіалу – ідеальний варіант. Можна зібратися з друзями, щоб час пройшов веселіше.

24 Канал розповість про високорейтингові бойовики на Netflix, які варто подивитися. Зберігайте добірку для ваших кіновечорів.

Які бойовики подивитися на Netflix?

"Безславні виродки"

  • Рейтинг IMDb: 8.4/10

Події розгортаються під час Другої світової війни у Франції, яку окупували нацисти. Група американських диверсантів під назвою "Виродки" хоче знищити їхніх керівників. Для цього потрібно потрапити до паризького кінотеатру, де мають показувати пропагандистський фільм.

"Нічний агент"

  • Кількість сезонів: 3
  • Кількість серій: 30
  • Рейтинг IMDb: 7.4/10

Сюжет розгортається навколо агента ФБР, який працює в підвалі Білого дому та відповідає на телефонні дзвінки, які ніколи не лунали до однієї ночі. Головний герой опиняється в центрі змови.

"Уцілілий"

  • Рейтинг IMDb: 7.5/10

У 2005 році в Афганістані морські піхотинці відправляються в розвідувальну місію, щоб ліквідувати лідера Талібану Ахмада Шаха. Чоловіків помітили пастухи, але ті вирішують не вбивати їх. Один з афганців попереджає групу талібів про вторгнення. Так, розпочинається жахлива битва.

Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?

На сайті Tudum представлений список найпопулярніших фільмів на Netflix в Україні на цей час:

  • "Верхівковий хижак"

  • "Мавка. Справжній міф"

  • "У чужій шкурі"

  • "Трошки вагітна"

  • "Мене звати Аґнета"

  • "Перекладачка"

  • "Сусідки по кімнаті"

  • "Не говори зі злом"

  • "180"

  • "Лютий напад"

