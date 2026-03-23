З високим рейтингом і захопливим сюжетом: 5 бойовиків, які передивлятиметесь не раз

Уже завтра понеділок, тож розпочинається новий робочий тиждень. Якщо ви любите проводити вечори за переглядом фільму, але не любите витрачати час на пошуки, то зберігайте наш сьогоднішній матеріал.

24 Канал підготував добірку бойовиків, які захочеться передивлятися не раз. Серед них – лауреати цьогорічної премії Оскар.

Бойовики, які захочеться передивитися не раз

"Грішники" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Події фільму розгортаються у місті Кларксдейл (штат Міссісіпі) у 1930-х роках. Брати-близнюки Смоук і Стек пройшли Першу світову війну та колись працювали на чиказьку мафію. Вони відкрили бар, де зібрали найкращих музикантів, проте зіштовхуються зі страшною надприродною силою.

Бойовик переміг у чотирьох номінаціях на 98-й церемонії вручення премії Оскар: "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща оригінальна музика до фільму", "Найкраща операторська робота", "Найкращий актор".

"Грішники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одна битва за іншою" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Пет Келхун колись був членом терористичної організації. У нього та іншої учасниці угрупування, Перфідії, народилася донька Шарлін. Жінку затримали, коли вона повернулась до своєї діяльності.

Пет і Шарлін змінюють імена. Вони стають Бобом та Віллою. Через 16 років давній ворог чоловіка викрадає його доньку. Щоб врятувати дівчину, він змушений об'єднатися зі своїми колишніми товаришами.

Стрічка "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона стала тріумфатором Оскара-2026, здобувши 5 статуеток, зокрема перемогла у номінації "Найкращий фільм".

"Одна битва за іншою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Міцний горішок" (1988)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Культовий фільм з Брюсом Віллісом у головній ролі. У ньому розповідається про детектива поліції Нью-Йорка Джона Макклейна. Він приїжджає до Лос-Анджелеса, щоб провести різдвяні свята з дружиною, проте зіштовхується з групою озброєних німецьких терористів, які хочуть вкрасти велику суму грошей.

"Міцний горішок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Kingsman: Таємна служба" (2014)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Батько Ґері "Еґґза" Анвіна, вже покійний, таємно працював на шпигунську організацію. Він живе у житловому комплексі на півдні Лондона і, схоже, чекає на довічне ув'язнення. Проте таємний агент Гаррі Гарт бачить у чоловікові потенціал і вербує його стажером до Секретної служби.

"Kingsman: Таємна служба": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безславні виродки" (2009)

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Сюжет фільму розгортається навколо групи американських диверсантів під назвою "Виродки", яка хоче знищити високопоставлених нацистських керівників. Щоб реалізувати свій план, вони мають таємно попасти у паризький кінотеатр, де показуватимуть пропагандистський фільм.

"Безславні виродки": дивіться онлайн трейлер фільму

