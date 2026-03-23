С высоким рейтингом и увлекательным сюжетом: 5 боевиков, которые будете пересматривать не раз

Уже завтра понедельник, поэтому начинается новая рабочая неделя. Если вы любите проводить вечера за просмотром фильма, но не любите тратить время на поиски, то сохраняйте наш сегодняшний материал.

24 Канал подготовил подборку боевиков, которые захочется пересматривать не раз. Среди них – лауреаты нынешней премии Оскар.

Боевики, которые захочется пересмотреть не раз

"Грешники" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

События фильма разворачиваются в городе Кларксдейл (штат Миссисипи) в 1930-х годах. Братья-близнецы Смоук и Стек прошли Первую мировую войну и когда-то работали на чикагскую мафию. Они открыли бар, где собрали лучших музыкантов, однако сталкиваются со страшной сверхъестественной силой.

Боевик победил в четырех номинациях на 98-й церемонии вручения премии Оскар: "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая оригинальная музыка к фильму", "Лучшая операторская работа", "Лучший актер".

"Грешники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Битва за битвой" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Пэт Кэлхун когда-то был членом террористической организации. У него и другой участницы группировки, Перфидии, родилась дочь Шарлин. Женщину задержали, когда она вернулась к своей деятельности.

Пэт и Шарлин меняют имена. Они становятся Бобом и Виллой. Через 16 лет давний враг мужчины похищает его дочь. Чтобы спасти девушку, он вынужден объединиться со своими бывшими товарищами.

Лента "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона стала триумфатором Оскара-2026, получив 5 статуэток, в частности победила в номинации "Лучший фильм".

"Битва за битвой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крепкий орешек" (1988)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Культовый фильм с Брюсом Уиллисом в главной роли. В нем рассказывается о детективе полиции Нью-Йорка Джоне Макклейне. Он приезжает в Лос-Анджелес, чтобы провести рождественские праздники с женой, однако сталкивается с группой вооруженных немецких террористов, которые хотят украсть крупную сумму денег.

"Крепкий орешек": смотрите онлайн трейлер фильма

"Kingsman: Тайная служба" (2014)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Отец Гэри "Эггза" Анвина, уже покойный, тайно работал на шпионскую организацию. Он живет в жилом комплексе на юге Лондона и, похоже, ждет пожизненное заключение. Однако тайный агент Гарри Харт видит в мужчине потенциал и вербует его стажером в Секретную службу.

"Kingsman: Тайная служба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бесславные ублюдки" (2009)

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Сюжет фильма разворачивается вокруг группы американских диверсантов под названием "Ублюдки", которая хочет уничтожить высокопоставленных нацистских руководителей. Чтобы реализовать свой план, они должны тайно попасть в парижский кинотеатр, где будут показывать пропагандистский фильм.

"Бесславные ублюдки": смотрите онлайн трейлер фильма

