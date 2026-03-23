24 Канал подготовил подборку боевиков, которые захочется пересматривать не раз. Среди них – лауреаты нынешней премии Оскар.

Боевики, которые захочется пересмотреть не раз

"Грешники" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.5/10

События фильма разворачиваются в городе Кларксдейл (штат Миссисипи) в 1930-х годах. Братья-близнецы Смоук и Стек прошли Первую мировую войну и когда-то работали на чикагскую мафию. Они открыли бар, где собрали лучших музыкантов, однако сталкиваются со страшной сверхъестественной силой.

Боевик победил в четырех номинациях на 98-й церемонии вручения премии Оскар: "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая оригинальная музыка к фильму", "Лучшая операторская работа", "Лучший актер".

"Битва за битвой" (2025)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Пэт Кэлхун когда-то был членом террористической организации. У него и другой участницы группировки, Перфидии, родилась дочь Шарлин. Женщину задержали, когда она вернулась к своей деятельности.

Пэт и Шарлин меняют имена. Они становятся Бобом и Виллой. Через 16 лет давний враг мужчины похищает его дочь. Чтобы спасти девушку, он вынужден объединиться со своими бывшими товарищами.

Лента "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона стала триумфатором Оскара-2026, получив 5 статуэток, в частности победила в номинации "Лучший фильм".

"Крепкий орешек" (1988)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Культовый фильм с Брюсом Уиллисом в главной роли. В нем рассказывается о детективе полиции Нью-Йорка Джоне Макклейне. Он приезжает в Лос-Анджелес, чтобы провести рождественские праздники с женой, однако сталкивается с группой вооруженных немецких террористов, которые хотят украсть крупную сумму денег.

"Kingsman: Тайная служба" (2014)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Отец Гэри "Эггза" Анвина, уже покойный, тайно работал на шпионскую организацию. Он живет в жилом комплексе на юге Лондона и, похоже, ждет пожизненное заключение. Однако тайный агент Гарри Харт видит в мужчине потенциал и вербует его стажером в Секретную службу.

"Бесславные ублюдки" (2009)

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Сюжет фильма разворачивается вокруг группы американских диверсантов под названием "Ублюдки", которая хочет уничтожить высокопоставленных нацистских руководителей. Чтобы реализовать свой план, они должны тайно попасть в парижский кинотеатр, где будут показывать пропагандистский фильм.

