3 бойовики, які оцінять справжні любителі екстриму

Якщо ви захоплюєтесь бійками, екстримом та адреналіном у кадрі, наша нова добірка саме для вас. Ми склали список високорейтингових бойовиків, які вже підкорили серця мільйонів глядачів.

Ці фільми обіцяють тримати вас у напрузі від початку до кінця, даруючи незабутні емоції та яскраві враження.У матеріалі Кіно 24 обирайте та переглядайте стрічку уже цього вечора.

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"Готель Мумбаї"

Індія – далеко не найбагатша країна у світі. Проте навіть у цій бідній державі існують такі розкішні місця, як готель "Тадж-Махал Палас", де кожен відвідувач може відчути себе на вершині.

У 2008 році цей, здавалося б, абсолютно безпечний куточок міста потрапив у серію терористичних актів, які прокотилися по Мумбаї. Перед очима глядачів розгортаються історії абсолютно незнайомих між собою людей, яких об'єднує лише одне: всі вони опинилися в епіцентрі відомих місць міста в найбільш невдалий для цього момент.

"Готель Мумбаї": дивіться онлайн трейлер фільму

"Апгрейд"

Сучасні технології проникають у всі аспекти людського життя, стаючи його невід'ємною частиною. Головний герой цієї історії – технофоб, який мститься за вбивство своєї дружини й за власну фізичну травму, що спричинила частковий параліч.

Його головною зброєю відплати стає експериментальний комп’ютерний чіп-імплант під назвою Stem. Цей імплант дає йому можливість знову рухатися і здобувати надзвичайні здібності, які він використовує для досягнення справедливості.

"Апгрейд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аудитор"

Це історія про математичного генія Крістіана Вулффа, який перевіряє бухгалтерію для небезпечних злочинних організацій по всьому світу. Коли за ним починає стежити відділ боротьби зі злочинністю Міністерства фінансів США, Крістіан вирішує знайти законослухняного клієнта, щоб збити правоохоронців зі сліду.

Він погоджується провести аудит у компанії, що виготовляє робототехніку, і виявляє в її документах відхилення на кілька мільйонів доларів. Однак, як тільки Крістіан починає розкривати сліди цих грошей, у справі з'являються жертви.

"Аудитор": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці фільми гарантовано подарують вам незабутні емоції. Оберіть той сюжет, який зацікавив вас найбільше, і створіть собі найкращий вечір після важкого робочого тижня. Незалежно від вашого настрою чи уподобань, у цьому списку знайдеться щось, що зробить ваш відпочинок особливим та захопливим.