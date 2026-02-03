3 якісні бойовики, які має побачити кожен прихильник жанру

Якщо ви справжній прихильник жанру бойовиків, то наша нова добірка ідеально підійде для вечірнього перегляду. Адже в ній ми зібрали фільми, серед яких ви точно зможете знайти свого фаворита.

У новому списку 24 Каналу – стрічки від справжньої класики, яка сформувала жанр бойовиків, до сучасних екшен-фільмів із глибоким сюжетом. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом уже сьогодні.

Які бойовики варто подивитись ввечері?

"Гладіатор"

"Гладіатор" – це один із фільмів, які варто побачити справжнім прихильникам бойовиків, адже це історичний екшн із потужним сюжетом і глибокими емоціями. Прем'єра стрічки відбулася у 2000 році, і фільм був настільки успішним, що отримав одразу п'ять статуеток Оскара. Тож ваша увага він точно зможе захопити.

"Гладіатор": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рейд"

Ще один фільм, який варто подивитися справжнім прихильникам бойовиків, – це "Рейд" 2011 року. Адже це одна з найкращих стрічок із рукопашними боями в історії кіно.

"Рейд": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм вийшов у 2011 році та на сьогодні має рейтинг 7,6 бала на IMDb. Під кінець стрічки сюжет набирає шалених обертів, тож ви точно отримаєте задоволення від фіналу з омріяним хепі-ендом.

"Хижак"

Фільм "Хижак" також зможе захопити вашу увагу, адже це класика, яка сформувала жанр бойовиків. Це культова стрічка з елементами трилера, що вийшла у 1987 році.

"Хижак": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм став першим у популярній франшизі "Хижак" і зібрав шалені касові збори – понад 98 мільйонів доларів. Це історія про приліт прибульця на Землю з метою полювання на людей.