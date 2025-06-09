3 високорейтингові бойовики із легендарною Наталі Портман, які стали найкращими в історії кіно

9 червня популярна Наталі Портман, яку точно знають мільйони шанувальників по всьому світу, святкує свій День народження. Тому коли, як не сьогодні, обирати для перегляду стрічку, у якій зіграла акторка.

Ба більше, якщо усі ці бойовики мають високі рейтинги та підкорили серця глядачів по всьому світу. Обирайте стрічку з матеріалу Кіно 24 та пориньте у світ захопливого фільму уже сьогодні.

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"Леон"

Цей кримінальний бойовик є одним із найпопулярніших та найуспішніших фільмів у світі. Прем'єра стрічки відбулася у 1994 році у центрі сюжету професійний вбивця Леон, який не знає жалю ні до кого і нікого не щадить. Однак одного дня знайомиться зі своєю сусідкою Матильдою і з цього моменту його життя починає змінюватися.

"Леон": дивіться онлайн трейлер фільму

"V означає Вендетта"

Цей фантастичний бойовик також вже встиг підкорити серця мільйонів кіноманів по всьому світу. Це стрічка 2006 року, яка розповідає про альтернативне майбутнє. За сюжетом Німеччина виграє Другу світову війну, а Британія стає однією із провінцій Третього рейху.

У центрі сюжету загадковий герой в порцеляновій масці, який бере на себе керівництво жорстокою партизанською війною з режимом.

"V означає Вендетта": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тор"

Ще один популярний бойовик, у якому зіграла роль Наталі Портман, це фільм 2011 року під назвою "Тор". Високорейтингова стрічка, яка розповідає про могутнього Тора. Він є дещо зарозумілим воїном, який вчиняє безрозсудні вчинки, які відроджують давню війну.

"Тор": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, блискучий український серіал, який підкорив серця мільйонів, продовжили на 2 сезон: що відомо.