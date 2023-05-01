"Брати Супер Маріо у кіно" заробили 1 мільярд доларів у прокаті: чим мультфільм особливий

Мультфільм "Брати Супер Маріо у кіно" з’явився у кіно 5 квітня. На сьогодні касові збори стрічки становлять 1 мільярд доларів.

"Брати Супер Маріо у кіно" стали п’ятим найкасовішим фільмом з початку пандемії після таких стрічок як: "Людина-павук: Додому шляху нема", "Топ Ґан: Меверік", "Світ Юрського періоду: Панування" та "Аватар: Шлях води". Це також перша екранізація ігор, яка сягає мільярда доларів у зборах.

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Касовий успіх мультфільму "Брати Супер Маріо у кіно"

Крім того, він став десятим анімаційним фільмом в історії, який заробив більше мільярда доларів у світовому прокаті. Сіґер Міямото з Nintendo вже оголосив, що компанія планує зайнятися іншими адаптаціями своїх франшиз. Проте, наразі не відомо, які саме проєкти планують розробляти.



Касові збори мультфільму станом на 1 травня 2023 року / Скриншот з сайту boxofficemojo

Що відомо про стрічку

Анімаційний фільм "Брати Супер Маріо в кіно" є екранізацією однойменної відеогри. Попередня спроба створення екранізації відбулася у 1993 році, проте проєкт не став успішним. На сьогодні існує не менше 44 фільмів та мультфільмів, що базуються на відеоіграх, і ще 27 подібних проєктів перебувають у розробці.

Це четверта спроба екранізації гри. Nintendo тривалий час відмовлялася від переговорів щодо використання їхньої інтелектуальної власності для створення мультфільму після невдалої спроби. Однак у 2016 році студії Illumination і Universal змогли досягти угоди та отримали дозвіл на виробництво мультфільму.

"Брати Супер Маріо у кіно": дивіться трейлер мультфільму

Зірки українського дубляжу

Головного героя Маріо озвучив зірка франшиз Кріс Пратт ("Вартові Галактики" та "Світ Юрського періоду"), а принцесу Піч — Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви"). В українському дубляжі глядачі почують голоси телеведучого Володимира Остапчука та акторки Антоніни Хижняк ("Спіймати Кайдаша").

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